Los grados astronómicos: claves para decodificar la historia familiar

Desde la mirada sistémica, la numerología también puede aplicarse al análisis de la carta astral. Allí aparecen los grados astronómicos, que van del 0 al 29 y se expresan, además, en minutos. Estos datos no son detalles menores: contienen códigos que permiten interpretar tanto la experiencia individual como determinadas historias del linaje ancestral.

Cada planeta, signo, ascendente y punto relevante de la carta ocupa un grado preciso. Por ejemplo, una persona puede nacer con ascendente en Aries, signo asociado con los comienzos, el impulso, la acción y la apertura de nuevos caminos. Esta energía puede indicar que llega al clan para desarrollar cualidades que antes estuvieron ausentes o poco expresadas, como la iniciativa, la autonomía y el coraje para avanzar.

Sin embargo, el signo es solo una parte de la lectura. El grado en el que se encuentra aporta una información más específica. En el Método Naya sistémico, por ejemplo, el grado 23 en el Sol o en el ascendente puede vincularse con relatos de mujeres que atravesaron abandonos, maternidades interrumpidas o situaciones que impidieron criar a sus hijos. En la vida del consultante, esta memoria podría manifestarse como sensación de ausencia materna, dificultad para recibir cuidado o tendencia a proteger a la madre, invirtiendo los roles familiares.

Reconocer estas dinámicas no significa quedar atrapados en el pasado, sino observarlo con una conciencia diferente. Cuando comprendemos la historia que existe detrás de una vivencia, podemos comenzar a ordenar los vínculos: tomar a nuestra madre como madre, respetar su destino y recuperar nuestro lugar de hijos. Solo desde ese lugar es posible acompañar a los padres sin ocupar una función que no nos corresponde.

La numerología sistémica aplicada a la carta astral propone, así, un camino de liberación. Decodificar cada planeta y su grado astronómico permite descubrir mensajes que antes permanecían ocultos, dar sentido a ciertas experiencias y mirar el árbol familiar con mayor claridad. No se trata de juzgar a quienes estuvieron antes, sino de integrar su historia, honrar la vida recibida y elegir un destino más consciente.

Marcela P Matteucci

Creadora del Método Naya sistémico

Aplicado a los grados astronómicos.

Astronumerología transgeneracional.

www.cnatba.com.ar

por CONTENTNOTICIAS