Carla Lorena Abbate: el vínculo entre psicología, cuerpo y hábitos para acompañar procesos personales

El recorrido profesional de Carla Lorena Abbate comenzó desde la Psicología y el interés por comprender al ser humano, sus emociones, vínculos y comportamientos. Con el paso del tiempo, su experiencia la llevó a incorporar una nueva dimensión a su formación: el cuerpo.

A partir de esa inquietud, también se formó como personal trainer y comenzó a vincular ambas disciplinas. Esa combinación se convirtió en uno de los ejes de su trabajo actual, desde una perspectiva que contempla la relación entre mente, cuerpo, emociones, hábitos y vínculos.

Sus propias experiencias y procesos de transformación también tuvieron un papel importante en la construcción de su manera de acompañar. Desde esa concepción, considera que el objetivo no consiste en ofrecer todas las respuestas, sino en brindar herramientas para que cada persona pueda encontrar las propias.

Una forma de abordar el bienestar sin separar mente y cuerpo

Uno de los principales diferenciales de su propuesta parte de evitar una lectura fragmentada de la persona. Su trabajo busca comprender qué existe detrás de aquello que se manifiesta y cómo diferentes dimensiones de la vida pueden relacionarse entre sí.

En ese recorrido, sostiene como valores centrales la coherencia, la responsabilidad, la honestidad, el respeto y el compromiso. El propósito no es generar dependencia, sino favorecer el desarrollo de recursos personales que permitan tomar decisiones y construir una vida más coherente con quien cada persona quiere ser.

Dentro de su ámbito profesional, Carla identifica como uno de los principales desafíos actuales la tendencia a buscar soluciones inmediatas. Frente a ese escenario, plantea que el bienestar no puede reducirse únicamente a una determinada estética ni alcanzarse mediante fórmulas rápidas.

Al mismo tiempo, observa una oportunidad en el creciente interés de las personas por comprenderse, revisar sus hábitos y trabajar sobre su bienestar. En ese contexto, su desafío consiste en acercar conocimientos y herramientas concretas sin perder profundidad ni responsabilidad profesional.

Libros, talleres y nuevos espacios de formación

De cara al futuro, Carla se prepara para presentar dos libros y nuevos talleres de toma de conciencia y desarrollo personal, con la intención de trasladar su experiencia a otros formatos y llegar a más personas.

También se encuentra explorando relaciones entre la psicología, la conciencia, el desarrollo personal y conceptos provenientes de otros campos, entre ellos la física cuántica. En este punto, destaca la importancia de diferenciar la evidencia científica de los marcos conceptuales utilizados para abordar distintas ideas.

Su objetivo es continuar desarrollando una propuesta que pueda trascender el espacio del consultorio y expresarse a través de libros, talleres, contenidos y nuevos espacios de formación, ampliando las herramientas disponibles para acompañar distintos procesos personales.

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por CONTENT NOTICIAS