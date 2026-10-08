¿Argentina realmente liberó las importaciones?

Desde 2023, se desarmó buena parte del sistema discrecional que trababa las importaciones pero Argentina no pasó a tener “importación libre”.

Para empezar, hasta diciembre de 2023, el importador estaba sometido al SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), que tenía un fuerte componente de autorización y discrecionalidad estatal ya que requería autorización previa para otorgar el permiso a importar, intervención administrativa, etc. En diciembre de 2023, se creó el SEDI (Sistema Estadístico de Importaciones), orientado a obtener información anticipada y alimentar la matriz de riesgo aduanero.

Por otro lado, se eliminaron las licencias de importación como herramienta de administración discrecional, siendo reemplazado por un mecanismo transparente y no discrecional donde el importador debe preguntarse si la mercadería a traer cumple las condiciones legales, aduaneras, tributarias y regulatorias para ingresar.

También se flexibilizó fuertemente el sistema de valores criterio. Actualmente existe un control de valor ex post para cuestionar el monto declarado, basado en análisis de riesgo y parámetros determinados por ARCA.

Siguen vigentes derechos antidumping como medida de defensa comercial, controles aduaneros y restricciones de organismos de intervención como ANMAT, SENASA, etc.

Los impuestos a la importación tampoco desaparecieron: derechos de importación, tasa de estadística, IVA, percepciones, impuestos internos.

Por último, continúan las prohibiciones de importación de determinadas mercaderías por restricciones sanitarias, de seguridad, ambientales, etc.

Respecto de la arista cambiaria, el BCRA fue bajando progresivamente los plazos de acceso al Mercado Libre de Cambios (MULC). Hasta que, a partir de abril de 2025, via la Comunicación A (BCRA) 8226/05, se flexibilizaron los pagos al exterior, permitiendo:

pagos anticipados(sin embarcar) del 30% para bienes de capital (maquinarias, por ej.)

pagos a la vista (ya embarcados) del 50% para bienes de capital

pagos diferidos para el resto de bienes a partir del ingreso aduanero (sin espera de días)

pagos a la vista para las MiPyMEs si la mercadería no esta dentro de las excepciones de la norma.

En resumen, desde el punto de vista aduanero, el Estado pasó de un modelo basado en autorización administrativa previa a uno basado en facilitación, gestión de riesgo y controles posteriores. Mientras que desde el punto de vista cambiario, se pasó de un sistema de restricciones generalizadas a uno mucho más basado en condiciones, documentación y seguimiento de la operación.

Aldana Celeste Fernández

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