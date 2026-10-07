El sabor empieza por el aroma

Tal vez la forma más simple de descubrir las posibilidades de los aceites esenciales gourmet sea empezar por algo cotidiano.
Una limonada, por ejemplo: agua fría o con gas, hielo y un almíbar o miel aromatizada con una gota de aceite esencial de limón de grado alimentario. La receta es simple y, justamente por eso, permite apreciar el efecto: el aroma del limón se vuelve más definido y se integra a la bebida sin taparla. Y confirma algo que en la cocina se sabe hace tiempo, aunque no siempre se nombra: el aroma también construye sabor.
A partir de ahí, las posibilidades se multiplican. Una infusión puede sumar una nota fresca de menta. Un chocolate, un toque de naranja. Una vinagreta, una nota herbal. Un postre de frutas, una dimensión cítrica. En coctelería, los aceites esenciales permiten trabajar los aromas con precisión y construir bebidas en las que cada nota tiene su lugar. Es una propuesta que ya llevamos a barras, encuentros y espacios de formación, junto a bartenders y cocineros que se sumaron a esta exploración, como Hortensia Farías, Pablo Pastinante y Flor Cantor.
Y hay algo especialmente atractivo en esta forma de cocinar: no hace falta cambiar una receta entera para probar algo distinto. Alcanza con preguntarse qué pasaría si esa preparación tuviera una nota más de limón, de menta, de naranja o de romero. Probar. Ajustar. Encontrar el equilibrio. Porque cuando se trabaja con aceites esenciales, la precisión está en la cantidad: una sola gota puede ser suficiente.
Los aceites esenciales de grado alimentario acercan así una herramienta que durante mucho tiempo estuvo asociada a otros usos y que hoy también encuentra un lugar en la cocina. En Argentina, Hierbas & Esencias es pionera en el desarrollo de esta línea, que abre nuevas posibilidades para combinar sabores, aromas e intensidades.
La línea Esenciales Gourmet reúne distintas variedades de aceites esenciales aptos para uso alimentario, pensadas para quienes quieren sumar el mundo de los aromas naturales a sus propias preparaciones.
Cuando el aroma se convierte en ingrediente, una gota puede abrir nuevas posibilidades en la cocina.
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por CONTENT NOTICIAS
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