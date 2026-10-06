Recuperación del equilibrio con la osteopatía

Los efectos de la terapia osteopática, no se limitan a las disfunciones ósteo-musculares agudas como único campo de aplicación.

Las dolencias que pueden tratarse osteopáticamente son variadas y diversas, ya que la osteopatía es un camino de restablecer la salud de todo el cuerpo en forma natural.

La osteopatía busca favorecer la armonía entre las estructuras orgánicas y sus funciones, donde la anatomía está siempre presente a la hora de diagnosticar.

El osteópata realiza el diagnóstico utilizando sus manos como herramienta, junto a los estudios complementarios que trae el paciente.

Las manos entrenadas en la palpación yen la escucha le permiten detectar y tratar desequilibrios funcionales, a través de toques suaves y ligeros, los sistemas orgánicos van restaurando funciones, aliviando dolores y devolviendo al cuerpo el equilibrio.

Se trata de una medicina manual preventiva y curativa, que implica un compromiso ético y un servicio seguro de bienestar hacia los pacientes.

Sus bases y principios filosóficos tienen orígenes antiquísimos y su historia tiene un desarrollo constante en el tiempo, acompañando al ser humano al servicio de sus diferentes dolencias.

Es también de suma importancia para el osteópata, conocer el estado emocional del paciente ya que el abordaje del tratamiento requiere un punto de vista abierto y respetuoso tanto a nivel físico, químico y emocional.

Si nuestras emociones se ven afectadas nuestro cuerpo también lo estará.

Las emociones también son protagonistas a la hora del diagnóstico y de los posibles desequilibrios dentro de los diferentes estratos del organismo y su vida en movimiento, sistema nervioso, sistema vascular, digestión, socialización, salud mental etc.

En este sentido el osteópata atento y comprometido con su filosofía y con la salud de sus pacientes, buscará percibir y descubrir donde es necesario liberar determinadas emociones con anclaje físico, es decir anclaje somatoemocional, liberando así las interferencias provocadas por un flujo vital en restricción.

Donde no exista la fluidez de la energía vital, la salud se resiente y ahí están los síntomas generando alarmas, al poder escuchar esas alarmas, comienza el camino de la reparación de la vitalidad.

Por eso decimos que donde existen síntomas, por más molestos y limitantes que sean , existe una presencia interna que activa mecanismos de restauración del balance cuerpo-mente-emoción.

Aquí y ahora es el momento de encontrarnos osteopáticamente para trabajar las alarmas que llevan a la consulta.

Ariel Pantanali

Osteópata D.O.

Instagram: @osteoysalud

www.osteopatiaysalud.com.ar

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