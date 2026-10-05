Holly Burgers: hamburguesas que combinan tradición gastronómica y estilo propio

Holly Burgers nació con una propuesta que combina creatividad, experiencia gastronómica y una manera particular de entender la comida. Detrás de la marca existe una historia familiar vinculada al rubro que comenzó décadas atrás y que hoy encuentra una nueva expresión en el universo de las hamburguesas.

Su creador, Jonathan Romani, proviene de una familia gastronómica. Junto a su hermano es dueño de El Rincón de las Delicias, la rotisería tradicional argentina que su abuela abrió en 1980 y que luego continuaron sus padres. El espacio representa el legado gastronómico de la familia, mientras que Holly Burgers nació como un proyecto propio de Jonathan, construido a partir de esa experiencia y con una identidad diferenciada.

Una hamburguesería con raíces en la gastronomía familiar

Antes de definir su producto, el equipo probó diferentes hamburguesas y trabajó sobre distintas preparaciones hasta encontrar la propuesta que buscaba. El objetivo fue desarrollar una hamburguesa de primera calidad, manteniendo una filosofía que ya estaba presente en los otros proyectos gastronómicos de la familia.

La marca prioriza ingredientes frescos, elaboraciones artesanales y productos de origen natural, sin utilizar aditivos ni conservantes. La premisa es sostener una cocina casera y real, pero incorporando una identidad propia en cada preparación.

Esa filosofía también se traslada a la estética de Holly Burgers. La marca se define como joven y creativa, aunque mantiene una conexión con lo vintage, lo tradicional y el estilo old school, elementos que atraviesan tanto su concepto como su comunicación.

Una comunidad que impulsó el crecimiento de Holly Burgers

Las redes sociales ocupan un lugar central en el vínculo con quienes eligen la propuesta. Desde allí, Holly Burgers busca mantener una relación cercana con sus clientes y trasladar ese intercambio al trabajo cotidiano, con especial atención puesta en la calidad, la limpieza y la pasión por la cocina.

El crecimiento alcanzado llevó incluso a modificar el espacio físico. El negocio superó las expectativas iniciales y actualmente atraviesa un proceso de refacción y ampliación: para sumar comodidad y capacidad, se adquirió el local lindero.

Los resultados también abrieron una nueva etapa en términos de proyección. Luego de comprobar la respuesta de la propuesta en su zona, Holly Burgers tiene entre sus objetivos expandirse hacia nuevas plazas. En principio, los próximos locales serían propios, aunque la marca ya cuenta con el desarrollo necesario para avanzar también mediante un modelo de franquicias.

Con una base construida sobre décadas de experiencia gastronómica familiar y una identidad adaptada a una nueva generación, Holly Burgers busca crecer sin abandonar aquello que define su propuesta: producto artesanal, ingredientes naturales y comida hecha con dedicación.

Instagram: @holly.burgers

Teléfono: 3534230659

por CONTENT NOTICIAS