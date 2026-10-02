Alto Traful: el hotel que apuesta por descubrir la Patagonia durante todo el año

Pasar del calor de Río de Janeiro al frío de la Patagonia fue un cambio profundo para Thais Guterres, CEO y co-propietaria de Hotel Alto Traful. Su historia con el proyecto comenzó en 2012, cuando conoció a su esposo mientras ambos trabajaban en la industria del petróleo.

El hotel había surgido ese mismo año a partir de una iniciativa de él, aunque durante sus primeros años funcionó de manera tercerizada mientras ambos continuaban dedicados a sus carreras profesionales. El cambio llegó en 2017, cuando Guterres decidió dejar su trabajo y ponerse al frente de una transformación que tuvo como eje la experiencia de huéspedes y colaboradores.

El desafío de romper con la estacionalidad

Uno de los primeros objetivos fue modificar una dinámica instalada en Villa Traful: por entonces, gran parte de la actividad se concentraba entre diciembre y Semana Santa, mientras que durante el resto del año numerosos establecimientos permanecían cerrados.

En 2018, Alto Traful tomó la decisión de permanecer abierto durante todo el año, aun con el desafío que implicaba sostener la operación en los meses de menor movimiento. La meta era contribuir a generar una nueva dinámica para el destino y atraer visitantes más allá de la temporada alta.

Desde entonces, la propuesta fue consolidando una identidad basada en la amabilidad, la atención personalizada y el vínculo con la comunidad. A esto se sumaron diferentes iniciativas para ampliar la experiencia de quienes visitan Villa Traful, desde encuentros gastronómicos hasta actividades de wellness con coaches.

Entre ellas se encuentra Traful Invita, un evento que ya alcanzó su 13.ª edición y se convirtió en una referencia en la provincia por poner en valor la gastronomía regional patagónica.

Un crecimiento que comenzó desde adentro

La evolución también estuvo acompañada por cambios en la infraestructura. El proyecto había sido concebido inicialmente como un lodge para pescadores, con 17 habitaciones. Actualmente, cuenta con 26 habitaciones y dos cabañas, además de las modificaciones estructurales realizadas para acompañar ese crecimiento.

Sin embargo, para su CEO, la transformación no se limita a lo edilicio. Uno de los ejes fue trabajar sobre la cultura interna, con capacitación y acompañamiento a los colaboradores para que esa forma de entender la hospitalidad se reflejara luego en el vínculo con los huéspedes.

“Es siempre un trabajo de dentro para afuera”, sostiene Guterres sobre una evolución que define a partir de la constancia, la perseverancia y el mantenimiento de los valores que guiaron al proyecto desde el comienzo.

Alto Traful y la búsqueda de nuevos públicos

De cara a los próximos años, uno de los principales objetivos es continuar posicionando Villa Traful de abril a noviembre, meses de menor actividad turística. La futura conexión asfaltada con la Ruta de los Siete Lagos aparece como una oportunidad para fortalecer ese propósito y mejorar la vinculación del destino con otros puntos de la región.

En esa búsqueda por ampliar la temporada, el cicloturismo también comenzó a ganar presencia, especialmente durante octubre y noviembre, con la llegada de grupos que eligen la zona para realizar actividades en bicicleta. La apuesta es que Villa Traful pueda fortalecer su atractivo no solo durante el verano, sino también a lo largo de otras estaciones.

Desde el hotel también destacan su ubicación a aproximadamente una hora de Cerro Bayo y Lago Hermoso Ski, dos centros de esquí que pueden ampliar las posibilidades de quienes eligen alojarse en la zona durante los meses más fríos.

Otro de los focos está puesto en el segmento corporativo, con propuestas destinadas a equipos de trabajo, reuniones de directorio, encuentros empresariales y experiencias pensadas como reconocimiento para colaboradores o clientes.

Para Guterres, el crecimiento de Alto Traful está estrechamente ligado al del lugar que lo rodea. Por eso, el desafío ya no pasa únicamente por posicionar un hotel, sino también por contribuir a que Villa Traful gane visibilidad como destino durante todo el año.

Thais Guterres

CEO y co-propietaria de Hotel Alto Traful

Instagram: @thaguterres

Instagram: @hotelaltotraful

Web: www.altotraful.com.ar

por CONTENT NOTICIAS