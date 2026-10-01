TP3D: el mayor importador de impresoras 3D de Argentina y una apuesta por democratizar la tecnología

Cuando Lucas Lagomarsino y Lucas Bertotti comenzaron con TP3D en 2016, el mercado de la impresión 3D en Argentina todavía daba sus primeros pasos. Quienes buscaban una máquina solían comprarla por internet sin haberla probado o recurrían a armadores particulares, con pocas posibilidades de conocer previamente su funcionamiento o contar con respaldo posterior.

Frente a ese escenario, comenzaron importando impresoras y, en 2018, abrieron el primer showroom a la calle de impresión 3D en Latinoamérica, donde los usuarios podían probar los equipos, realizar consultas y adquirirlos con acompañamiento técnico.

De un mercado especializado a una tecnología cada vez más accesible

Con el paso de los años, TP3D amplió su propuesta y se consolidó como especialista en la categoría, con una selección de productos orientada a seguir las tendencias y estándares del sector. Es distribuidor oficial de las principales marcas internacionales: Bambu Lab, Creality, Anycubic y Flashforge, además de ofrecer resinas, escáneres y grabadoras láser.

La compañía también incorporó producción nacional a través de HELLBOT, marca que actualmente fabrica filamento bajo el nombre ECOFILA. A esto se suman centros de distribución en Córdoba y Buenos Aires, ubicados en puntos estratégicos para agilizar la logística y lograr que los productos lleguen más rápido a los clientes, además de taller técnico propio, postventa y garantía local.

La propuesta se completa con comunidades activas en Telegram, Instagram y Facebook, donde los usuarios intercambian experiencias y proyectos.

La evolución del mercado también modificó el perfil de quienes se acercan a esta tecnología. Mientras que en los primeros años las impresoras requerían mayores conocimientos de armado y calibración, actualmente existen equipos que se calibran de manera automática, imprimen en varios colores y pueden manejarse desde el celular.

Este avance abrió el sector a hobbistas, docentes y emprendedores. Entre estos últimos creció especialmente el uso de impresoras 3D como herramienta para producir y comercializar distintos objetos. En esos casos, la empresa busca acompañar desde la elección del equipo según el proyecto hasta el soporte técnico y la disponibilidad de insumos.

El desafío de llevar la impresión 3D a más espacios

El objetivo de TP3D apunta a democratizar el acceso a la tecnología 3D y ampliar sus posibilidades de uso. En ese camino, participa de espacios como el Congreso 3D, ferias industriales como la BiMM y actividades en escuelas y talleres donde esta tecnología todavía tiene margen para crecer.

La propuesta también incluye alternativas para facilitar el acceso a los equipos, como cuotas sin interés, un Plan Canje que permite entregar una impresora anterior como parte de pago y opciones reacondicionadas para quienes cuentan con un presupuesto más acotado.

En línea con ese objetivo de acercar la impresión 3D a cada vez más hogares, los lectores tienen un 5% de descuento utilizando el código PERFIL en la tienda online tp3d.com.ar, un beneficio vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Los equipos pueden adquirirse, además, en hasta 3 cuotas sin interés, con envío a todo el país.

En paralelo, la empresa continúa desarrollando el segmento profesional con soluciones de escaneo y láser destinadas a pymes interesadas en fabricar o personalizar sus propias piezas.

De cara a los próximos años, TP3D proyecta seguir ampliando el alcance de estas herramientas. Su meta de largo plazo es que la impresión 3D deje de percibirse como una tecnología exclusiva de especialistas y pueda convertirse en un recurso cotidiano para materializar ideas y resolver necesidades concretas.

Para descubrir más sobre el mundo de la impresión 3D, podés ingresar a www.tp3d.com.ar

por CONTENT NOTICIAS