Mudanzas Boomerang: el valor del acompañamiento personalizado en cada traslado

Mudarse implica mucho más que trasladar muebles y cajas de un lugar a otro. Detrás de cada cambio hay necesidades, tiempos y circunstancias diferentes. Desde esa perspectiva trabaja Mudanzas Boomerang, una empresa dedicada a realizar mudanzas, traslados y transporte de mercadería con servicios adaptados a cada cliente.

El proyecto nació alrededor de 2019 de la mano de Tomás Coronato, quien ya estaba vinculado al sector del transporte a partir del trabajo junto a su hermano. Con el tiempo decidió desarrollar su propio camino y enfocarse principalmente en mudanzas y traslados, con la intención de construir un servicio cada vez más profesional, organizado y personalizado.

Un servicio pensado para cada mudanza

En un contexto atravesado por la automatización y la tecnología, uno de los principales pilares de la empresa es mantener un trato 100% humano. La propuesta busca acompañar a cada cliente durante todo el proceso, con asesoramiento, seguimiento y respuestas rápidas.

“Cada mudanza es única”, sostiene Tomás, quien se involucra personalmente en el asesoramiento y seguimiento de los servicios. Esta forma de trabajo parte de comprender que detrás de una persona o una familia que se muda existe una historia y, muchas veces, un proceso que puede generar estrés.

Por eso, la empresa pone el foco en conocer las necesidades particulares de cada caso y definir a partir de ellas el embalaje, la logística, el personal y el tipo de vehículo más conveniente.

Con el crecimiento del proyecto también evolucionaron la dinámica de trabajo, la organización interna y los recursos disponibles. Actualmente, Mudanzas Boomerang trabaja con vehículos, personal, materiales y métodos de embalaje adecuados para las características de cada traslado, con el objetivo de resolverlo de manera segura y eficiente.

Crecer y ampliar las zonas de cobertura

La empresa realiza actualmente mudanzas dentro de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, además de traslados de larga distancia hacia distintas provincias del país. Entre sus alternativas ofrece mudanzas exclusivas y compartidas, según los tiempos, las necesidades y el presupuesto de cada cliente.

Los próximos pasos apuntan a ampliar el equipo de trabajo, extender las zonas de cobertura y continuar profesionalizando la estructura de la empresa.

Para Tomás, el crecimiento está directamente relacionado con el cuidado puesto en cada servicio, independientemente de su tamaño. El objetivo es que la organización y el acompañamiento ayuden a transformar un proceso que suele ser complejo en una experiencia más simple, ordenada y menos estresante.

CONTACTO

Tel: 11.3424.8800 - Tomás

Instagram: @boomerangmudanzas

por CONTENT NOTICIAS