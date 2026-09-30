Visa de inversor en Estados Unidos: mitos y verdades a saber antes de dar el paso

A continuación, la especialista hace un repaso por las creencias más instaladas —algunas verdaderas, otras completamente falsas— sobre la visa de inversor.

Mito: existen montos de inversión determinados

Uno de los mitos más extendidos es que existe un monto fijo que hay que invertir para calificar. Esto es falso. Según explica Fridman, no hay montos establecidos por ley: la inversión simplemente debe ser "sustancial" y su rendimiento debe ser capaz de mantener al inversor y a su grupo familiar. Es decir, el número exacto depende del tipo de negocio, del sector y de las circunstancias particulares de cada proyecto, y no de una cifra universal.

Mito: la visa de inversor es un camino directo a la green card

Otro de los grandes mitos es pensar que ciertas visas conducen automáticamente a la residencia permanente en Estados Unidos. Esto también es falso. Fridman remarca que se trata, en todos los casos, de procesos separados. Puede haber procesos similares entre sí —por ejemplo, la visa temporal L1 y la visa permanente Eb1C, o la visa permanente por inversión Eb5 y la visa temporal de inversor E2, que comparten la exigencia de trazabilidad del dinero y de un origen de fondos claro—, pero son todos trámites distintos, con requisitos y parámetros propios. Confundirlos es uno de los errores más frecuentes entre quienes se acercan por primera vez a este tipo de procesos.

Verdad: permite relocalizarse con toda la familia lo que dure la visa.

Aquí sí hay una buena noticia: la visa de inversor permite trasladarse junto con todo el grupo familiar directo, es decir, cónyuge e hijos solteros y menores de 21 años. Además, el cónyuge obtiene un permiso de trabajo amplio, lo que le permite desarrollar su propia actividad profesional o laboral en Estados Unidos sin restricciones asociadas a un empleador específico.

Mito: cualquier persona puede aplicar a la visa de inversor

Este es un punto clave que muchos desconocen. Es falso que cualquier nacionalidad pueda acceder a este tipo de visa. La visa de inversor se otorga en el marco de tratados internacionales entre Estados Unidos y determinados países. Por este motivo, ciudadanos de países como Uruguay, Peru o Brasil, que no cuentan con ese tratado, no pueden acceder a esta categoría migratoria. Antes de avanzar con cualquier plan, es imprescindible verificar si la nacionalidad del solicitante habilita este tipo de trámite.

Verdad: las posibilidades de inversión son amplias

Otro punto que suele sorprender es la flexibilidad a la hora de elegir en qué invertir. No es necesario limitarse a la propia profesión o rubro de origen: es posible invertir en un fondo de comercio, en una franquicia o en un emprendimiento propio. Esto abre un abanico amplio de opciones para quienes buscan un proyecto que se adapte a su perfil, capital disponible y objetivos de vida en Estados Unidos.

Verdad: se recomienda generar empleo local

Un aspecto que juega a favor del caso migratorio es la generación de empleo. Es recomendable que el proyecto de inversión contemple emplear, al menos, a residentes o ciudadanos americanos, generando así puestos de trabajo genuinos en el país. Este punto no solo fortalece el negocio, sino también el caso ante las autoridades migratorias.

Una mirada interdisciplinaria, en Argentina

Para quienes quieran profundizar en el tema, Natalia Fridman estará presentando en Argentina, en octubre 29, un encuentro junto a un grupo de expertos americanos: un contador, un financista, un businessbroker y un abogado comercial. Juntos ofrecerán una mirada interdisciplinaria sobre las posibilidades y los requisitos para quienes están pensando en invertir o mudarse a Estados Unidos.

Nota: los datos sobre montos, procesos y requisitos migratorios pueden variar según cada caso particular. Se recomienda siempre asesorarse con un profesional especializado antes de iniciar cualquier trámite.

Natalia Fridman

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por CONTENT NOTICIAS