Julián Aguirre: del básquet profesional a una forma de entrenar enfocada en la calidad del movimiento

Durante más de 15 años, Julián Aguirre se desempeñó como jugador profesional de básquet. A lo largo de ese recorrido convivió con distintas lesiones musculares que, pese al trabajo de fuerza y flexibilidad, volvían a aparecer. Esa experiencia terminó por despertar su interés por comprender el movimiento desde otra perspectiva.

Con el tiempo comenzó a introducirse en el mundo de la preparación física, realizó el Profesorado de Educación Física y se certificó como especialista en biomecánica en el exterior. Su propia experiencia como deportista se convirtió así en el punto de partida de una búsqueda profesional centrada en entender cómo se mueve el cuerpo y qué condiciones necesita para responder a diferentes exigencias físicas.

Más allá de cuánto peso se puede levantar

Para Julián, uno de los principales diferenciales de su trabajo está en no medir los objetivos únicamente desde parámetros cuantitativos, como cuánto peso puede levantar una persona o cuánto músculo puede desarrollar.

Su propuesta parte de observar cómo llega cada persona o deportista a realizar una determinada actividad, teniendo en cuenta su estructura y alineación antes de avanzar sobre otras capacidades.

Desde BIG4MOVES, el centro que integra junto a su equipo, el objetivo está puesto en la calidad del movimiento: buscar que las personas puedan moverse mejor, mejorar su alineación y generar las presiones necesarias para gestionar distintas demandas físicas.

Esta perspectiva también plantea un desafío frente a ciertas ideas instaladas alrededor del entrenamiento. Según Julián, no cualquier movimiento o práctica puede asociarse automáticamente con la salud, ya que primero resulta necesario comprender cómo funciona y cómo debería moverse el cuerpo de cada persona.

A partir de esa comprensión, explica, es posible comenzar a trabajar sobre las capacidades físicas de una manera más adecuada.

Comprender el movimiento antes de mejorar capacidades

Uno de los desafíos que encuentra en su actividad está relacionado precisamente con ese cambio de paradigma. Parte de su trabajo consiste en ayudar a quienes entrenan a entender cómo se mueven y cuáles pueden ser los costos o beneficios asociados a las actividades que realizan o disfrutan.

Al mismo tiempo, allí identifica una oportunidad: acercar herramientas para que más personas puedan comprender su propio movimiento y tomar decisiones a partir de ese conocimiento.

El próximo objetivo de el y su equipo apunta a ampliar ese alcance. Además de continuar con el entrenamiento, proyectan compartir el conocimiento que vienen adquiriendo y desarrollando dentro de su práctica profesional.

En ese camino, uno de los principales proyectos es expandir BIG4MOVES y continuar consolidando un espacio donde el movimiento sea abordado desde la biomecánica, la estructura y las necesidades particulares de cada persona.

Datos de contacto

Instagram profesional: @julian.aguirrepf

Instagram BIG4MOVES: @big4_moves

Sitio web: big4-metodo.pages.dev

WhatsApp: 11 3880-0160

por CONTENT NOTICIAS