Anabella Díaz: una mirada sobre la enseñanza que propone volver a leer, escribir y pensar en el aula

La docencia estuvo presente en la vida de Anabella Díaz mucho antes de convertirse en una elección profesional. Nació un 17 de septiembre, Día del Profesor, y creció en una familia estrechamente vinculada con la escuela. Su madre era profesora de Matemática y la literatura también ocupaba un lugar cotidiano en su casa.

Sin embargo, el Profesorado en Lengua y Literatura no fue su primera opción. Antes había pensado en estudiar para guardaparque y también en dedicarse al teatro. Finalmente eligió la docencia y, con el tiempo, encontró allí una profesión que terminó atravesando su manera de observar, explicar y relacionarse con el mundo.

Ese recorrido también definió una forma particular de abordar la educación: hablar de lo que sucede en las aulas con sencillez, franqueza y sin recurrir a eufemismos.

Volver a las prácticas que funcionan en el aula

Uno de los principales cuestionamientos que plantea Díaz tiene que ver con ciertos discursos pedagógicos que, según observa, repiten conceptos conocidos como si fueran novedosos o plantean respuestas demasiado generales frente a problemas complejos.

Ante ese escenario, propone recuperar y valorar prácticas concretas que forman parte de la enseñanza desde hace tiempo: leer en voz alta, dictar, enfrentarse a textos difíciles y corregir.

Para la docente, muchas de estas herramientas quedaron asociadas a métodos considerados antiguos, aunque continúan teniendo un lugar relevante dentro del aprendizaje. Su propuesta no pasa necesariamente por buscar fórmulas nuevas, sino por revisar aquello que ya sucede en las aulas y reconocer qué prácticas siguen dando resultados.

Lectura, escritura e inteligencia artificial

De cara a sus próximos proyectos, Díaz concentra su trabajo especialmente en dos cuestiones. La primera es la lectura y la escritura realizadas por las personas en un contexto atravesado por la inteligencia artificial.

Parte de una premisa sencilla: a leer y escribir se aprende leyendo y escribiendo, mientras que abordar textos complejos requiere, precisamente, enfrentarse a ese tipo de materiales. Desde allí, plantea la necesidad de revisar qué clase de contenidos ocupan hoy buena parte del tiempo de lectura y escritura.

La aparición de herramientas de inteligencia artificial suma otro interrogante: hasta qué punto estas tecnologías pueden comenzar a reemplazar procesos que antes requerían leer, interpretar, elaborar y escribir.

El segundo eje está relacionado con los consumos culturales de estudiantes y docentes. Díaz traslada la conocida idea de “somos lo que comemos” al terreno de la lectura y se pregunta qué sucede con la manera de pensar, leer y escribir cuando predominan textos cada vez más breves, fragmentados y construidos alrededor de ideas simples.

A partir de estos interrogantes, actualmente trabaja en propuestas de formación dirigidas tanto a estudiantes como a docentes, con la intención de abrir espacios para revisar las prácticas de lectura y escritura y reflexionar sobre los cambios que atraviesan hoy las aulas.

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por CONTENT NOTICIAS