Sabor Argento: de una receta familiar a una marca que busca llevar el chimichurri argentino a más mesas

Sabor Argento nació durante la pandemia, cuando una receta de chimichurri preparada para compartir con familiares y amigos empezó a despertar una respuesta que se repetía entre quienes la probaban: el producto tenía potencial para llegar a más personas.

Lo que comenzó como un hobby pronto dio sus primeros pasos fuera del círculo cercano, con pequeñas producciones que empezaron a comercializarse en algunas carnicerías de la zona. Sin embargo, una vez finalizada la pandemia, el proyecto quedó temporalmente en segundo plano.

Fue en 2025 cuando aquella receta volvió a cobrar impulso. A partir de esa oportunidad, Francisco Perrotta y Juan Naka, amigos desde el colegio, decidieron transformar la preparación familiar en un proyecto propio y comenzaron a trabajar en el desarrollo de Sabor Argento.

De una receta casera a la construcción de una marca

A partir de ese momento comenzó una etapa de prueba y error, reformulación de la receta y desarrollo de la imagen y el etiquetado. El objetivo fue convertir aquel producto familiar en una marca, manteniendo el sabor que había despertado el interés inicial.

La identidad de Sabor Argento busca apoyarse en elementos asociados a la cultura argentina: el asado, las reuniones con amigos y familia y los encuentros alrededor de una mesa. Desde esa base, la propuesta apunta a darle una impronta joven y actual a un producto tradicional, sin dejar de lado su origen artesanal y casero.

La intención es que esa identidad se refleje tanto en la receta como en la imagen de la marca, tomando al chimichurri como punto de partida para representar una forma cotidiana de compartir.

El producto como principal diferencial

Dentro de la propuesta, el principal diferencial está puesto en el propio chimichurri y en el sabor particular que, desde sus comienzos, impulsó el crecimiento del proyecto.

Para su elaboración, Sabor Argento trabaja con materias primas de primera calidad y una receta sin conservantes, con el propósito de conservar las características de una preparación hecha en casa.

Así, aquella receta que comenzó circulando entre familiares y amigos se convirtió en el punto de partida de una marca que busca crecer sin perder el vínculo con su origen: un chimichurri nacido para compartir y pensado desde una identidad argentina, joven y cercana.

CONTACTO

Tel: +54 9 11 2505-9881

Instagram: @saborargentoar

Mail: [email protected]

por CONTENT NOTICIAS