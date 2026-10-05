PAZIMA: más de 65 años de innovación aplicada al agro y la industria argentina

PAZIMA nació a partir de la visión de Bartolo Pasin y los hermanos Zaccarias, quienes identificaron una necesidad concreta en el Alto Valle de Río Negro: tecnificar la pulverización. En aquel momento, el trabajo se realizaba de manera rudimentaria, a pie y con mangueras en mano, un sistema que implicaba riesgos y limitaciones para la producción.

Frente a ese escenario, la empresa desarrolló soluciones que la llevaron a convertirse en pionera de la pulverización dual por arrastre en la región.

Más de seis décadas después, PAZIMA busca sostener una identidad basada en la confiabilidad, la durabilidad de sus productos y la cercanía con los productores. Su propuesta parte del análisis de cada terreno y tipo de plantación para desarrollar herramientas adaptadas a las necesidades concretas del trabajo cotidiano.

De la pulverización a nuevas soluciones para la actividad frutícola

Con el paso de los años, aquel taller especializado en pulverización amplió su alcance hasta ofrecer distintas soluciones para el calendario cultural de la chacra. Desde fines de la década del 80 incorporó desmalezadoras, trituradoras de poda, hileradores de ramas y accesorios específicos.

Uno de los principales hitos llegó en 2012 con el lanzamiento de la Plataforma Autopropulsada CERES, producida en serie en Latinoamérica. Su desarrollo permitió optimizar los tiempos operativos y preservar la integridad de la fruta fresca.

La incorporación de esta tecnología también buscó generar cambios en las condiciones de trabajo. Al eliminar el uso de escaleras, permite reducir riesgos de accidentes y facilita la incorporación de mujeres a las tareas de cosecha, además de extender la vida laboral de trabajadores mayores de 55 años.

Tecnología, expansión regional y nuevos sectores

La evolución de PAZIMA también llevó a la compañía hacia otros segmentos. A partir del desarrollo de bombas tríplex para inyección química y de su cercanía con la cuenca de Vaca Muerta, creó Pazima Oil & Gas, una división que traslada su experiencia metalmecánica y sus estándares de precisión a las necesidades de la industria energética.

De cara a los próximos años, la empresa proyecta su crecimiento sobre dos grandes ejes. En agroindustria, avanza en la incorporación de electrónica aplicada, sensórica y tecnologías de monitoreo a sus equipos frutícolas, al mismo tiempo que trabaja en la consolidación de un plan exportador orientado al Cono Sur y a los principales valles productivos de América Latina.

En paralelo, PAZIMA apunta a profundizar su presencia en Oil & Gas, elevando sus estándares metalmecánicos para responder a requerimientos de mayor complejidad dentro de la cadena de valor energética.

CONTACTO

Tel: +54 9 2984 64-9450

Instagram: @pazima.sa

Web: www.pazima.la / pazimaoilgas.com

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