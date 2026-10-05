Dra. Cecilia Vaula: una pediatría que acompaña la crianza y los desafíos de la maternidad

Cecilia Vaula es médica pediatra, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y formada en el Hospital Infantil Municipal. A lo largo de su recorrido profesional trabajó en Atención Primaria de la Salud, fue instructora de residentes durante ocho años e integró el Comité de Crecimiento y Desarrollo de la Sociedad Argentina de Pediatría en Córdoba. Actualmente forma parte del Comité Nacional.

La docencia, la participación en congresos y la formación continua acompañaron su trayectoria. Sin embargo, hubo una experiencia personal que también modificó su manera de ejercer la profesión: su propia maternidad.

A partir de esa vivencia, comenzó a comprender desde otra perspectiva las dudas, los miedos y las decisiones que atraviesan las familias, así como las dificultades que pueden aparecer al intentar combinar la crianza con la vida profesional.

Salud infantil, neurodesarrollo y crianza

Su trabajo busca integrar salud infantil, neurodesarrollo y crianza, articulando evidencia científica, experiencia clínica y escucha de las particularidades de cada familia.

Desde esta perspectiva, el cuidado pediátrico no se limita a la atención de una enfermedad, sino que también contempla el crecimiento, el desarrollo y las necesidades de cada niño.

Al mismo tiempo, Cecilia pone el foco en quienes están a cargo de los cuidados. En su práctica observa que muchas madres llegan a la consulta con preguntas sobre sus hijos, pero también atravesadas por la culpa, la falta de tiempo o la sensación de no poder cumplir con todas las exigencias.

Frente a este escenario, plantea una pediatría cercana, actualizada y respetuosa, alejada de recetas universales y orientada a acompañar la realidad particular de cada familia.

Acompañar a las familias frente a nuevos desafíos

Entre los principales desafíos actuales, Cecilia identifica la sobreinformación y las exigencias sociales, factores que pueden incrementar las dudas y preocupaciones alrededor de la crianza.

A su vez, encuentra familias interesadas en construir otras formas de criar, con límites respetuosos y decisiones conscientes vinculadas con la salud y el desarrollo infantil. En ese contexto, uno de sus objetivos es acercar evidencia científica de manera clara y aplicable a la vida cotidiana.

De cara al futuro, proyecta ampliar los espacios de consulta, orientación y acompañamiento, tanto presenciales como online, además de desarrollar propuestas que continúen integrando salud infantil, neurodesarrollo y crianza.

También busca profundizar el acompañamiento durante los primeros años de vida y, especialmente, de las mujeres que atraviesan la primera maternidad mientras construyen o sostienen su carrera profesional.

Su propósito es continuar trabajando por una pediatría que, además de tratar enfermedades, promueva la salud, comprenda el desarrollo infantil y acompañe a quienes crían, contemplando también sus propios proyectos y necesidades.

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por CONTENT NOTICIAS