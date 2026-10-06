Tierra de Obreras: una historia familiar que busca poner en valor la miel argentina

Tierra de Obreras es un emprendimiento familiar apícola de Olavarría, provincia de Buenos Aires, dedicado a la extracción, fraccionamiento y comercialización de miel, tanto a granel como fraccionada. Detrás del proyecto se encuentran Coco Escobar, Carina Escobar y Edgardo Otamendi, quienes llevan más de cuatro décadas vinculados a la producción.

Desde sus comienzos, el objetivo fue trabajar con compromiso y respeto por las abejas para obtener miel de calidad. A esa trayectoria se sumó en 2026 Josefina Montenegro, hija de Carina y nieta de Coco, cuya incorporación impulsó un nuevo desafío: transformar la experiencia familiar en una marca con identidad propia.

Más de 40 años de tradición apícola

La historia de la familia se desarrolla en la chacra El Trébol, ubicada en Kochi-Tue, Olavarría. Allí funciona su sala de extracción y fraccionamiento de miel, habilitada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, que además brinda servicios a terceros.

En 2026 nació formalmente Apícola Tierra de Obreras, una marca inscripta en el RNPA y el RNE que busca reforzar la trazabilidad y el vínculo directo entre productores y consumidores.

Su nombre está inspirado en las grandes protagonistas de esta actividad: las abejas obreras. Según explican desde el emprendimiento, estos insectos pueden recorrer alrededor de tres kilómetros desde la colmena para recolectar el néctar de las flores y se necesitan aproximadamente 2.500 abejas obreras para reunir un kilogramo de miel.

Esta valoración del trabajo de las abejas atraviesa la identidad del proyecto. Desde Tierra de Obreras entienden su tarea como la de preservar y custodiar la calidad de la miel desde la colmena hasta la mesa del consumidor, respetando un alimento natural producido exclusivamente por ellas.

El desafío de acercar la miel argentina a más consumidores

Uno de los propósitos de la familia es contribuir a que la miel argentina sea cada vez más valorada y consumida dentro del país. Para eso, el emprendimiento proyecta incorporar nuevas presentaciones y productos derivados de la miel, ampliar mercados y puntos de venta y fortalecer su presencia en redes sociales.

A futuro, también busca desarrollar experiencias de turismo apícola y propuestas educativas orientadas a acercar esta actividad a más personas, valorizar la miel y promover el cuidado de las abejas.

El crecimiento se plantea sin dejar de lado las raíces que dieron origen al proyecto. La incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación forman parte de ese camino, junto con un principio que la familia sostiene desde hace más de cuatro décadas: respetar la naturaleza, conservar la inocuidad de la miel y reconocer el trabajo de los apicultores y las abejas que hacen posible cada producción.

Contacto:

Instagram: @apicola_tierradeobreras

Mail: [email protected]

Cel.: 02284 15601105 / 02284 15672411

por CONTENT NOTICIAS