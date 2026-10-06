El caballo no tiene la respuesta: te despierta a una nueva conciencia

Cuántas veces buscamos una solución mágica o un consejo milagroso que alivie nuestros problemas. En la urgencia por resolver lo que arrastramos hace tiempo, muchos llegan a la sesión esperando respuestas inmediatas. Sin embargo, lo que se llevan suele ser algo más incómodo y, a la vez, mucho más valioso: una nueva conciencia sobre sí mismos.

Este nuevo saber incomoda porque trae consigo una gran responsabilidad: hacerse cargo. El coaching con caballos no es magia ni promete soluciones milagrosas. El animal no resuelve problemas ni "sana" a nadie. Lo que ofrece es una experiencia concreta y presente que funciona como un espejo implacable de cómo nos vinculamos, cómo reaccionamos frente a lo inesperado, cuánto control necesitamos o qué nos pasa cuando el entorno no responde como esperamos.

En la práctica, estas dinámicas revelan contradicciones profundas que la mente suele ocultar. Por ejemplo: una persona que llega agotada de asumir cargas ajenas y busca aprender a poner límites, descubre en la interacción con el caballo una pregunta oculta: ¿cuántas veces necesito que los demás me den permiso para ocupar mi lugar?Quien se queja de que "no le alcanza el tiempo", al intentar controlar cada movimiento del animal, nota que su verdadera traba es la ansiedad y la sobreexigencia. La pregunta deja de ser cómo ganar tiempo y pasa a ser cómo está viviendo el tiempo que ya tiene. Asimismo, quienes desean cambiar, pero no avanzan, ven expuesta la distancia entre su discurso y lo que expresa su cuerpo: la duda constante frente al deseo de actuar.

El caballo no juzga, no interpreta y no da consejos. Simplemente responde de forma genuina a lo que percibe en la interacción. Es en esa respuesta donde la persona puede observarse sin filtros.

Una sesión no cambia una vida en un día, pero tiene el poder de transformar una mirada. Y cambiar la mirada es, casi siempre, el primer paso indispensable para transformar una conducta.

Por Agustina Zubiarrain

Licenciada en Administración de Empresas, MBA, Coach Ontológico, Ejecutivo y Coach con Caballos. Acompaña a personas y organizaciones mediante metodologías experienciales.

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