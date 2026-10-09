Detrás de cada voz hay una persona: otra manera de enseñar a cantar

Carolina, ¿cómo comenzó tu recorrido en el mundo de la música y la educación, y qué te llevó a dedicarte a formar docentes de canto?
Empecé a dar clases de canto a los 17 años por necesidad económica y terminé enamorándome profundamente de la docencia. Enseñar despertó mi curiosidad por comprender cómo aprendemos y cómo acompañar a cada persona. Esa búsqueda me llevó a seguir estudiando, investigando, escribiendo y, con el tiempo, a formar docentes. Todavía hoy siento que enseñar es una manera de seguir aprendiendo.
¿Qué es OWN YOUR VOICE y a quiénes está dirigido?
OWN YOUR VOICE es un método de pedagogía vocal para docentes de canto y quienes desean serlo. Parte de una idea fundamental: saber cantar no es lo mismo que saber enseñar. Integra conocimientos sobre la voz, el aprendizaje y la expresión artística para que cada docente desarrolle criterio propio y adapte su enseñanza a cada alumno, sin recetas. Incluye una formación de tres años, una especialización en pedagogía vocal para la infancia y la adolescencia y espacios de formación continua.
¿Por qué considerás que la tarea de un docente de canto va mucho más allá de enseñar técnica vocal?
Porque cantar no es un fin en sí mismo: cantamos para expresar, comunicar y compartir algo de nuestro mundo interior. La técnica vocal es maravillosa, pero no podemos olvidar a la persona detrás de esa voz. Enseñar implica también escuchar y acompañar a cada cantante a encontrar su forma de expresarse.
También creaste Tribu de Cantantes. ¿Nos contás un poco sobre eso?
Después de años formando docentes, extrañaba trabajar con personas que simplemente quisieran aprender a cantar. Quería reencontrarme con esa experiencia, independientemente de su desarrollo vocal. Así nació Tribu de Cantantes, una comunidad donde exploramos nuestras voces, aprendemos y nos acompañamos en nuestras búsquedas artísticas. Me emociona ver cómo sus integrantes celebran los logros de los demás.
¿Qué te gustaría que cambiara en la manera en que enseñamos y aprendemos a cantar?
Me gustaría que pudiéramos pensar la enseñanza desde un lugar cada vez más respetuoso, amoroso y consciente. Que los docentes nos animáramos a revisar nuestras certezas, a seguir haciéndonos preguntas y a comprender que no existen recetas que funcionen para todas las personas. Y, sobre todo, que nunca perdiéramos de vista que enseñar canto es acompañar a otro ser humano en un recorrido de descubrimiento, crecimiento y expresión artística.
Carolina Roisinblit
[email protected]
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