Francisco Nicolás Lamas: "Buscamos convertir la información en decisiones"

Francisco, ¿cómo fueron los inicios de tu trayectoria profesional?

El inicio de mi carrera profesional llegó a fines de 2023, tras completar un posgrado en Finanzas en UCEMA.

De regreso en Jujuy, comencé como docente universitario en Administración Financiera, al mismo tiempo que daba mis primeros pasos en la consultoría independiente.

Posteriormente, me desempeñé brevemente como analista senior en la industria textil, una etapa que concluyó al asumir la gerencia general de Fuente Nevada, empresa dedicada al fraccionamiento de agua mineral y la producción de envases plásticos. Tras más de un año liderando la gestión operativa y financiera de la compañía, decidí retomar el ejercicio independiente de la profesión.

¿En qué áreas concentrás tu actividad actual?

Hoy mi actividad se concentra en tres áreas principales: finanzas corporativas, asesoramiento integral —incluyendo procesos de compraventa de empresas (M&A)— y mercado de capitales.

En el ámbito corporativo, trabajo junto a pequeñas y medianas empresas en la optimización del ciclo de conversión de caja, el desarrollo de información de gestión y el análisis de estructuras de capital orientadas a mejorar la toma de decisiones y minimizar los costos de financiamiento. Además, durante el último año participé, junto a un equipo multidisciplinario, en proyectos de valuación de activos, intermediación en la compraventa de empresas y asesoramiento corporativo integral.

¿Cómo es tu propuesta en el mercado de capitales?

En el mercado de capitales, desarrollo mi actividad como agente en convenio con Balanz Capital Valores S.A.U., brindando atención personalizada para el diseño de portafolios de inversión alineados con los objetivos y el perfil de riesgo de cada cliente.

¿Cuáles son los pilares de tu formación?

La propuesta profesional se apoya en tres pilares: excelencia académica, experiencia en gestión y una formación interdisciplinaria. Soy Licenciado en Economía, egresado con el mejor promedio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu, y complementé mi formación en finanzas con estudios universitarios en Seguridad Internacional y Servicios de Inteligencia.

¿Qué valor agregado aporta este perfil a tus clientes?

Esa combinación permite integrar el análisis cuantitativo con metodologías de pensamiento estratégico aplicadas a contextos complejos. Sumada a la experiencia de gestión dentro de empresas, constituye una perspectiva orientada a ofrecer soluciones prácticas y fundamentadas para empresarios, inversores y organizaciones que buscan convertir la información en decisiones con mayor respaldo técnico.

Francisco Nicolás Lamas | Economista Financiero y Agente Productor de Valores CNV.

Matrículas: Lic. en Economía (MP.33, CPCEJ) y Agente Productor de Valores CNV (M.P.2981)

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