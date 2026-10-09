Sembrando Mundos: regalos corporativos sustentables que conectan a las empresas con la naturaleza

En un contexto donde cada vez más empresas buscan incorporar prácticas responsables, Sembrando Mundos nació con el propósito de transformar la manera de regalar. Fundada en 2019 por Gloria Van Schaik, la marca surgió de su pasión por la huerta y la naturaleza, junto con el deseo de generar un impacto positivo a través de los regalos corporativos.

La iniciativa comenzó al identificar que gran parte del merchandising empresarial terminaba siendo descartable. Frente a esta realidad, su fundadora decidió desarrollar una propuesta que combinara diseño, personalización y compromiso ambiental, ofreciendo productos capaces de representar la identidad de una empresa y, al mismo tiempo, transmitir valores.

Regalos sustentables que generan experiencias

Desde sus comienzos, Sembrando Mundos buscó diferenciarse mediante una propuesta que va más allá de la entrega de un objeto. Su objetivo es crear regalos corporativos sustentables que inviten a conectar con la naturaleza y generen recuerdos que perduren en el tiempo.

Para lograrlo, la marca trabaja con materiales respetuosos del medio ambiente, prioriza proveedores y emprendedores locales y desarrolla productos personalizados según las necesidades de cada organización.

La propuesta inicial estuvo centrada en kits de siembra, una alternativa que permite transformar un regalo en una experiencia vinculada con el cuidado de la naturaleza. Con el tiempo, la empresa amplió su catálogo e incorporó nuevas líneas de merchandising sustentable, acompañando a organizaciones interesadas en comunicar sus valores de manera coherente.

Este crecimiento estuvo impulsado por la confianza de sus clientes y permitió profesionalizar procesos, diversificar productos y ampliar el alcance de la marca, sin perder de vista sus principios de sostenibilidad y calidad.

Innovación y compromiso ambiental para el futuro

De cara a los próximos años, Sembrando Mundos busca fortalecer su presencia en todo el país y continuar desarrollando alternativas que integren diseño, funcionalidad e impacto positivo.

Entre sus objetivos se encuentran ampliar las alianzas con empresas comprometidas con la sostenibilidad e incorporar nuevos productos y experiencias alineados con los principios de la economía circular.

La visión de Gloria Van Schaik es consolidar a Sembrando Mundos como una marca referente en regalos corporativos responsables, demostrando que es posible generar valor para las organizaciones mientras se promueve el cuidado del planeta.

A través de esta propuesta, la empresa continúa impulsando una forma diferente de entender los regalos corporativos, donde cada producto representa una oportunidad para transmitir un mensaje y fomentar una mayor conciencia ambiental.

Para conocer más sobre Sembrando Mundos, se puede visitar su sitio web oficial o su cuenta de Instagram @sembrandomundos.

por CONTENT NOTICIAS