​Dr. Eduardo Pérez Guerrero a diez años de un día que lleva su nombre en Miami

La proclamación de 2015 marcó un momento relevante en la trayectoria de Pérez Guerrero, nacido en Argentina y radicado en Estados Unidos. La distinción reconoció sus años de trabajo en la producción, la promoción de artistas y el desarrollo de iniciativas culturales, muchas de ellas orientadas a la comunidad latina.



“Recibir un día con mi nombre en la ciudad que elegí para vivir fue uno de los honores más grandes de mi vida. Diez años después, lo más importante es haber seguido trabajando y creando. También valoro haber recorrido este camino junto a Nanci, mi esposa y compañera”, afirma.





Su carrera incluye actividades en la producción musical y televisiva, la representación y promoción de artistas, la creación de contenidos y la gestión de proyectos culturales. Nanci Guerrero ha participado de manera constante en ese recorrido, tanto en las etapas de expansión como en los períodos de mayor dificultad.



“Los logros nunca son completamente individuales. Detrás de cada proyecto y de cada desafío también está Nanci. Ha sido mi apoyo y muchas veces la persona que me ayudó a seguir adelante”, señala Pérez Guerrero.



Entre sus distinciones figuran las Llaves de la Ciudad de Miami, su participación en la industria discográfica estadounidense y su condición de miembro votante de los Grammy y Latin Grammy. En 2012 obtuvo un Grammy junto a Dany Vila, en la categoría de tango, uno de los principales reconocimientos de su trayectoria musical.





Su vínculo con la industria de los Grammy continuó en los años siguientes. En 2022 y nuevamente en 2023, Eduardo Pérez Guerrero fue nominado al Latin Grammy junto al reconocido arreglista, compositor y productor argentino Jorge Calandrelli y Dany Vila, reafirmando su presencia y continuidad dentro de la industria musical internacional.



La entrega de las Llaves de la Ciudad de Miami también lo vinculó con otras figuras argentinas que recibieron la misma distinción: el presidente argentino Javier Milei y el futbolista Lionel Messi. Para Pérez Guerrero, ese reconocimiento representa además una referencia a la presencia argentina en la vida pública, cultural y deportiva de Estados Unidos.



A su trayectoria se sumó posteriormente una distinción municipal de la Ciudad de Sweetwater. En 2025 fue designado embajador por la paz de la Organización Mundial por la Paz, una función relacionada con la promoción del diálogo, la cooperación y la convivencia.



“Es un honor, pero también una responsabilidad. La paz debe reflejarse en las acciones, la cultura, la educación y la forma en que nos relacionamos con los demás”, sostiene.



Nanci Guerrero también participa en esta nueva etapa. La relación entre ambos combina la vida familiar con el desarrollo de proyectos profesionales.



“Compartimos una manera de entender la vida y el trabajo. Nanci conoce mis objetivos y mis preocupaciones, y ha estado presente en cada etapa”, explica.



A una década de la proclamación, Pérez Guerrero mantiene una agenda vinculada con la televisión, la música, la producción audiovisual, la literatura y la inteligencia artificial. También trabaja en nuevas plataformas dirigidas al público hispano de Estados Unidos.



“Los reconocimientos no pueden ser un punto de llegada. Tienen que convertirse en un compromiso para seguir trabajando”, afirma.



El aniversario del 28 de octubre permite revisar lo realizado desde aquella proclamación, pero también observar la continuidad de una carrera que no se limita a los premios. De Mendoza a Miami, y de la música a la televisión y las nuevas tecnologías, Pérez Guerrero ha desarrollado proyectos en distintos ámbitos de la industria cultural.



Su trayectoria profesional está estrechamente ligada a una historia de pareja basada en la colaboración. Nanci Guerrero lo ha acompañado en cada etapa, tanto en las decisiones personales como en los proyectos que marcaron su carrera.



Al referirse a su principal logro, Pérez Guerrero no menciona un premio específico: “Mi mayor satisfacción es haber construido una historia en Estados Unidos sin olvidar de dónde vengo, saber que todavía tengo proyectos por realizar y haber recorrido este camino junto a Nanci, mi esposa y compañera.”



Para comunicarse con Dr Eduardo Perez Guerrero / CEO Forever Talents

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Redactada por Martin Pereyra

por CONTENT NOTICIAS