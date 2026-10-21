Romina Ross: arquitectura sostenible para vivir mejor

Para Romina Ross, una vivienda comienza a tomar forma mucho antes de los primeros planos. Conocer las rutinas, los deseos y las necesidades de sus habitantes es el punto de partida para proyectar espacios que acompañen su vida cotidiana. Desde RO Arquitectura Sostenible, lleva esa premisa a hogares donde el diseño y las decisiones ambientales se piensan en conjunto.

Desde chica, mostró interés por el arte y las actividades creativas. Con el tiempo, encontró en la arquitectura una forma de expresar esa vocación y crear espacios para vivir y disfrutar.

Romina comenzó su recorrido profesional en 2002 y se recibió de arquitecta y urbanista en la Universidad Nacional de La Plata en 2010. Luego amplió su formación en paisajismo, eficiencia energética y permacultura, con el propósito de acercar el diseño a la naturaleza.

Uno de los hitos de su trayectoria fue diseñar y construir la casa de su mamá. Ese proyecto le permitió comprobar que una vivienda sencilla puede ofrecer un alto nivel de confort cuando las decisiones están bien pensadas. Más adelante, el nacimiento de su hijo profundizó su compromiso con el cuidado de las personas y del ambiente. Su formación como Passive House Designer consolidó esa búsqueda e impulsó el desarrollo de su estudio.

Diseño de viviendas a partir de la escucha

Antes de dibujar, la profesional busca comprender cómo quieren vivir quienes la consultan. Los horarios, los gustos y las dinámicas familiares orientan cada propuesta: desde la necesidad de contar con ambientes tranquilos hasta el deseo de recibir amigos o disponer de una casa que pueda adaptarse al crecimiento de la familia.

En ese proceso, concibe la vivienda como una “tercera piel”: un espacio que protege, brinda confort y acompaña la calidad de vida. Su trabajo combina estrategias bioclimáticas, eficiencia energética y una planificación destinada a anticipar costos y tiempos.

“El verdadero lujo es el confort, y comienza mucho antes de construir: comienza cuando pensamos cómo queremos vivir”, sostiene.

Desde esta perspectiva, uno de los desafíos de la profesión es mostrar que la sostenibilidad va más allá de la estética. Para la arquitecta, las decisiones de diseño tienen consecuencias sobre el confort, el consumo energético y los costos de uso de una vivienda. Por eso, evaluar alternativas desde el inicio forma parte central de su propuesta.

Mejorar lo existente y acompañar nuevos desarrollos

Actualmente, Romina está desarrollando un servicio de diagnóstico y optimización de viviendas existentes. La iniciativa busca mejorar el confort, la eficiencia y la funcionalidad mediante intervenciones estratégicas, sin que sea necesaria una reforma completa.

En paralelo, amplía su actividad hacia la consultoría estratégica en sostenibilidad para desarrolladoras, incorporando criterios ambientales, económicos y de bienestar desde las primeras instancias de cada proyecto.

Ambas líneas de trabajo comparten una misma idea: anticipar decisiones para que los espacios respondan mejor a las necesidades de las personas y generen valor a lo largo del tiempo.

ARQ. ROMINA ROSS

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Mail: [email protected]

Web:roarquitectura.org

Dirección: Chacabuco 229, Lobos

por CONTENT NOTICIAS