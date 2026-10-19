Color 360°: muebles a medida que combinan diseño, calidad y precios accesibles

Color 360° nació a fines de 2023 a partir de una necesidad que terminó convirtiéndose en una oportunidad de negocio. Tras el cierre de un emprendimiento anterior, sus creadores, Gabriela Rincón y Federico Rosano, comenzaron a liquidar los muebles del local y descubrieron una creciente demanda de muebles a medida, con diseño y personalidad, que fueran más allá de las opciones tradicionales.

Lo que comenzó como una solución circunstancial se transformó en una empresa enfocada en ofrecer mobiliario personalizado, moderno y accesible, con la intención de demostrar que el diseño y la calidad no tienen por qué estar asociados exclusivamente a precios elevados.

Diseño personalizado y calidad al alcance de más personas

Uno de los principales diferenciales de Color 360° es su capacidad para adaptar cada pieza a las necesidades y preferencias de sus clientes. La firma fabrica muebles a medida, tanto para complementar estilos existentes como para desarrollar propuestas desde cero.

Su filosofía se basa en acercar la estética, la modernidad y la calidad a personas con diferentes presupuestos, sin dejar de lado los detalles de fabricación.

Además, desde sus comienzos, la empresa decidió mostrar el proceso real de producción de cada mueble. Esta transparencia en la fabricación se convirtió en una herramienta fundamental para generar confianza y fortalecer el vínculo con sus clientes.

El crecimiento fue rápido. El proyecto comenzó en un departamento y, apenas dos meses después, ya contaba con un taller de 18 m². Desde el inicio, las ventas se realizaron de manera completamente virtual, con Instagram como principal vidriera comercial.

En paralelo, el modelo de negocio también se replicó en Uruguay, donde obtuvo una recepción positiva. La incorporación de maquinaria, nuevas técnicas y un equipo de trabajo permitió ampliar las posibilidades de producción y desarrollar propuestas cada vez más innovadoras.

En este proceso, la combinación entre la creatividad y formación teórica de Gabriela Rincón y la experiencia práctica de Federico Rosano resultó fundamental para transformar las ideas en productos concretos.

Una propuesta que busca transformar el mercado del mobiliario

De cara al futuro, Color 360° busca consolidarse como referente en la relación entre calidad, precio y tiempos de entrega, desafiando la idea de que los muebles económicos necesariamente implican menor calidad o largas esperas.

Entre sus próximos objetivos también se encuentra fortalecer su sistema de ventas y convertirlo en una herramienta para talleres independientes que cuentan con experiencia en fabricación, pero necesitan desarrollar su estructura comercial.

Con una visión empresarial desde sus primeros pasos, la firma continúa apostando por el crecimiento, la innovación y la posibilidad de acercar el diseño personalizado a un público cada vez más amplio.

Como expresa su eslogan, “Color 360° es mucho más que muebles: es un concepto”.

CONTACTO

Instagram: @color_360g.muebles

Tel: 1126926559 / 2616979979

Web: www.color360g.com

por CONTENT NOTICIAS