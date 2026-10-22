Carolina Paganini y Ancaludus: innovación y aprendizaje para transformar organizaciones

El escenario era San Martín de los Andes. Carolina Paganini ya se había graduado como licenciada en Educación Física con orientación en Gestión Educativa y se encontraba transitando su formación en Psicomotricidad. Al regresar a Buenos Aires, su mamá trajo de la Patagonia un regalo silencioso, pero premonitorio: un diccionario Mapuche-Español, Español-Mapuche.

En 2010, Carolina lideraba la Coordinación del Departamento de Educación Física en el colegio donde había dado sus primeros pasos profesionales. En medio de esa rutina, una inquietud encendió una alarma: la fragilidad y las limitaciones que encontraba en las propuestas de iniciación deportiva tradicionales. Decidió que no podía quedarse en la queja y comenzó a diseñar una capacitación para profesores.

La planificación le llevó tiempo. Buscaba originalidad, creatividad e innovación. Esa experiencia le dejó una certeza: podía ir mucho más allá. Soñaba con un espacio de formación continua para educadores de todas las áreas, donde la premisa fuera concreta: diseñar espacios de enseñanza y aprendizaje desde la vivencia y desde experiencias de impacto atravesadas por el cuerpo.

Así, en septiembre de 2010, nació Ancaludus. Según explica su fundadora, Anca significa «cuerpo» en mapuche y Ludus, «juego» en latín. El proyecto unió San Martín de los Andes, su pasión por diseñar experiencias educativas transformadoras y un propósito que permanece: traducir las ideas en acciones.

De la formación docente a la consultoría empresarial y educativa

Con el tiempo, Ancaludus se convirtió en una consultora empresarial y educativa. El recorrido fue complejo, pero fascinante para su fundadora, a quien siempre le apasionaron los desafíos: crear ideas distintas, pero ejecutables, posibles, cercanas y personalizadas. Su interés está puesto en que las organizaciones mejoren a partir del aprendizaje permanente de sus profesionales.

La creatividad, la innovación y el gesto de salir de los lugares comunes, de las respuestas automáticas y del clásico «siempre se hizo así» atraviesan su trabajo. Esa búsqueda constante por cuestionar lo establecido es, precisamente, la esencia de Ancaludus.

Actualmente, la consultora cuenta con un equipo multidisciplinario que acompaña a organizaciones, líderes y equipos a alcanzar la mejor versión de sus proyectos. El trabajo se desarrolla con un plan de acción y una arquitectura metodológica propia: la metodología 10+4, una estructura compuesta por diez herramientas y cuatro potenciadores de acción.

Una metodología para impulsar el aprendizaje y la innovación

A través de esta matriz, Ancaludus impulsa la innovación, la comunicación efectiva, el liderazgo humanizado, la planificación creativa y el seguimiento continuo de procesos. Su propósito es transformar la cultura de las organizaciones, destrabar desafíos complejos con respuestas innovadoras y generar experiencias de aprendizaje con impacto real y duradero.

Su próximo desafío es llevar esta metodología a organizaciones de todo el país y de América Latina. La expansión de sus acciones conserva el orgullo y la identidad de un proyecto inspirado en la Patagonia argentina.

Caminar junto a las organizaciones hacia el futuro es el proyecto. Para Carolina, las ideas evolucionan cuando conmueven a quienes las impulsan, y Ancaludus busca seguir traduciéndolas en transformaciones reales, con un plan concreto.

Contacto: 11 5707-5335 | Instagram y LinkedIn: @ancaludus | [email protected]

por CONTENT NOTICIAS