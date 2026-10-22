Carolina Vazquez Bendersky: repensar el bienestar desde la vida que elegimos

Una trayectoria puede funcionar y, aun así, dejar de representar a quien la construyó. Esa experiencia atraviesa el trabajo de Carolina Vazquez Bendersky, licenciada en Recursos Humanos, especialista en gestión de personas y autora de La revancha del bienestar. Después de más de veinticinco años de recorrido profesional, su propuesta pone el foco en una pregunta: ¿la vida que estamos viviendo realmente nos expresa?

Durante su carrera, seleccionó personal para más de cincuenta empresas y realizó más de 50.000 entrevistas laborales, desde posiciones operativas hasta direcciones. Ese contacto con miles de historias le permitió observar una tensión recurrente entre los deseos personales y las expectativas del entorno.

“Escuché a miles de personas contar su vida en cuarenta minutos”, recuerda. Con el tiempo, advirtió que muchas describían vidas organizadas, con trabajo, familia y estabilidad, pero también una incomodidad que no lograban nombrar.

De la gestión de personas a una búsqueda personal

Además de fundar su propia consultora de Recursos Humanos, Carolina cofundó Kalanit Beauty, empresa que dirigió durante cinco años. Su decisión de alejarse se convirtió en una bisagra: había construido un proyecto que funcionaba, pero sentía que ya no la expresaba.

Esa revisión dio origen a su primer libro, La revancha del bienestar. Bitácora para habitar el lugar que deseamos, publicado por Emporio Ediciones. Allí aborda temas como la consciencia personal, el entorno, las emociones y las posibilidades de elegir.

Su escritura parte de la experiencia en selección y gestión de personas, con un registro ensayístico que busca abrir interrogantes. “No doy recetas, propongo preguntas”, sintetiza. La honestidad para abordar lo incómodo y el respeto por los procesos individuales son los valores que orientan ese trabajo.

El bienestar como congruencia

La tesis que sostiene es que el bienestar aparece cuando existe congruencia entre quiénes somos y la vida que vivimos. Desde esa perspectiva, invita a revisar creencias, mandatos y expectativas heredadas que pueden influir en decisiones cotidianas sin haber sido elegidas conscientemente.

También plantea una discusión sobre el mundo corporativo. A su entender, los programas de bienestar encuentran límites cuando modifican el entorno sin habilitar preguntas sobre el sentido que las personas encuentran en su trabajo y en sus propias trayectorias.

Para la autora, existe un público adulto que busca herramientas para pensar lo que le sucede, más allá de los mensajes motivacionales. Esa necesidad abre una conversación entre las organizaciones y las experiencias de quienes las sostienen.

Aprender, desaprender y revisar los vínculos

Actualmente, desarrolla Apprendera®, un método propio que combina aprender y desaprender a partir de su experiencia en Recursos Humanos. En paralelo, escribe un próximo libro sobre la incongruencia en los vínculos y lo que denomina “poda relacional”.

También prepara laboratorios y charlas para acercar estas reflexiones a equipos y organizaciones. El propósito, según expresa, es “que más personas se hagan la pregunta antes de que la vida se las haga por ellas”.

Contacto

Instagram: @carobendersky

Correo: [email protected]

Teléfono: +54 351 5451938

por CONTENT NOTICIAS