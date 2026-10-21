BoatShare: de club de lanchas a un ecosistema náutico que amplía el acceso a la navegación

BoatShare nació en 2015 a partir de una observación concreta: las lanchas representan una inversión importante y, en muchos casos, se utilizan pocos días al año. Frente a esa realidad, el proyecto buscó trasladar a la náutica un modelo de uso compartido que permitiera disfrutar de una embarcación sin necesidad de comprarla ni ocuparse de aspectos como guardería, seguros, mantenimiento o depreciación.

Desde sus comienzos, la propuesta apuntó a reducir las barreras de acceso a la navegación y acercar el río a un público más amplio. Lo que comenzó con tres embarcaciones fue creciendo hasta convertirse en un modelo que hoy reúne diferentes alternativas para vincularse con la náutica.

Un modelo de tiempo compartido aplicado a la náutica

Uno de los principales diferenciales de BoatShare es su sistema de tiempo compartido náutico, desarrollado con flota propia y una operación orientada a simplificar la experiencia del usuario. La premisa es que el socio pueda llegar, navegar y disfrutar sin asumir las tareas asociadas a la propiedad de una embarcación.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 30 embarcaciones de distintas categorías y sostiene que posee la flota más grande del Delta. BoatShare opera desde San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, dando cobertura desde ahí a los puntos más destacados del Delta, consolidando allí el centro de sus operaciones. A lo largo de su recorrido también incorporó tecnología destinada a gestionar reservas y organizar la operación.



Ese crecimiento estuvo acompañado por una ampliación de la propuesta. Además del modelo para socios, BoatShare sumó alquileres con capitán, experiencias turísticas y gastronómicas en el Delta y formación náutica, con alternativas pensadas para diferentes formas de acercarse al río.

Más servicios y experiencias alrededor de la navegación

La evolución de BoatShare llevó a la compañía a dejar de pensarse únicamente como un club de lanchas para avanzar hacia el concepto de ecosistema náutico. La idea integra embarcaciones, servicios, tecnología, formación y experiencias dentro de una misma plataforma de acceso a la navegación.

Después de más de diez años de recorrido, el proyecto busca profundizar ese camino mediante la incorporación de más embarcaciones, nuevas experiencias, tecnología y servicios que permitan reducir las barreras para quienes quieren comenzar a navegar.

Entre sus próximos objetivos también aparece el desarrollo del turismo receptivo y la posibilidad de llevar el modelo a nuevos mercados. El crecimiento proyectado mantiene así la premisa que dio origen a BoatShare: ofrecer distintas maneras de vivir el río sin que ser propietario de una lancha sea una condición necesaria para hacerlo.

Datos de contacto

www.boatshare.club

[email protected]

Tel/Wpp: 11 7082-1211

por CONTENT NOTICIAS