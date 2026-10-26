Raku: de los blends patagónicos al sparkling tea

Raku nació en Bariloche como una respuesta familiar a la crisis argentina de 2001. Cuando sus fundadores se quedaron sin trabajo, encontraron en los productos de su tierra una posibilidad para emprender. La propuesta, impulsada por la madre de quienes hoy continúan el proyecto, buscaba ofrecer algo diferente de las tradicionales mermeladas y otros productos regionales: blends en hebras elaborados con ingredientes naturales.

Por entonces, según recuerdan desde la marca, las mezclas en hebras tenían poca presencia en el mercado local, donde predominaban los saquitos y las alternativas importadas de precios elevados. Los primeros pasos fueron artesanales: la familia preparaba los blends y recibía la ayuda de amigos para envasarlos en el living de su casa.

Aquella dinámica sentó las bases de una empresa que creció alrededor de la creatividad, el trabajo compartido y el vínculo con su lugar de origen.

Blends de autor e identidad patagónica

La identidad de Raku se apoya en su carácter de empresa familiar patagónica y en la elaboración de blends de autor con ingredientes 100% naturales, sin aditivos. Desde ese punto de partida, la marca fue desarrollando combinaciones propias y explorando las posibilidades de distintos ingredientes.

Entre sus primeras propuestas se destacó Frutos de la Patagonia, una mezcla de manzana, naranja, rosa mosqueta e hibiscus que se convirtió en uno de sus blends emblemáticos.

El trabajo con este último ingrediente también marcó un hito en su recorrido. Según relata la empresa, impulsó su incorporación al Código Alimentario Argentino, mediante un proceso que demandó dos años de presentaciones y gestiones. Aunque su intenso color rojo era natural, explican, su uso en alimentos todavía no estaba permitido.

Para la familia, esa experiencia sintetiza una forma de emprender basada en la búsqueda de nuevas posibilidades y el respeto por la naturaleza, dos principios que acompañan el desarrollo de sus productos.

Frutos de la Patagonia con burbujas

Con el paso del tiempo, una nueva generación se incorporó al proyecto familiar. Hoy, dos hermanas continúan ese recorrido con el objetivo de trasladar el legado de la marca a otros formatos y experiencias de consumo.

En 2026, ese trabajo se expresó en el lanzamiento de Frutos de la Patagonia con burbujas, una versión de su blend emblemático lista para tomar y sin aditivos, que ya está disponible en numerosos puntos de Bariloche. El desarrollo parte de una combinación que forma parte de la historia de Raku y propone otra manera de compartirla.

Los próximos pasos apuntan a ampliar su presencia más allá de Bariloche, llegar a nuevos mercados y explorar oportunidades en la gastronomía, la coctelería sin alcohol y el segmento de bebidas listas para tomar.

El desafío es acompañar ese crecimiento con los principios que dieron origen al emprendimiento: conservar la esencia familiar, sostener la identidad patagónica y seguir encontrando en la creatividad una herramienta para desarrollar nuevos productos.

CONTACTO

Tel: 2944362148

Instagram: @rakupatagonia

Web: www.raku.com.ar

por CONTENT NOTICIAS