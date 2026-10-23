Pensar no sucede por accidente

En la escuela hablamos con frecuencia de la importancia de desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos qué condiciones estamos creando para que esas capacidades puedan desarrollarse.

Porque aprender a pensar no es el resultado espontáneo de asistir a clases. Tampoco alcanza con incorporar actividades novedosas o enseñar algunas estrategias. El pensamiento necesita un entorno que lo estimule, lo haga visible y le otorgue valor.

Construir una cultura de pensamiento implica revisar aquello que sucede cotidianamente en las aulas: las preguntas que formulamos, el tiempo que ofrecemos para reflexionar, las oportunidades para explorar diferentes perspectivas y la manera en que recibimos las ideas de nuestros estudiantes.

Pensemos en una escena habitual. Un docente plantea una pregunta y espera una respuesta inmediata. Alguien responde, se valida su intervención y la clase continúa. Pero ¿qué sucedería si, en lugar de buscar rápidamente la respuesta correcta, invitáramos a justificar una idea, considerar otras interpretaciones o revisar lo que inicialmente pensábamos?

Esa pequeña decisión modifica profundamente la experiencia de aprendizaje.

Una cultura de pensamiento se construye cuando las preguntas tienen tanto valor como las respuestas, cuando equivocarse permite revisar las propias ideas y cuando el diálogo abre posibilidades para comprender aquello que todavía no sabemos.

También requiere docentes que hagan visible su propio pensamiento, que compartan sus dudas, expliquen cómo toman decisiones y reconozcan que aprender implica revisar certezas. Porque los estudiantes no solo aprenden de lo que enseñamos, sino también de las formas de pensar que modelamos.

Este desafío trasciende las paredes del aula. Una escuela que pretende formar estudiantes reflexivos necesita construir, entre sus propios educadores, una cultura donde preguntar, escuchar, disentir y aprender colectivamente sean prácticas habituales.

Quizás el verdadero cambio educativo no comience con una nueva metodología, sino con una pregunta más profunda: ¿qué lugar ocupa el pensamiento en nuestra manera cotidiana de enseñar y aprender?

Porque enseñar a pensar no consiste en pedirles a los estudiantes que piensen. Consiste en construir una escuela donde pensar sea parte de su cultura.

Lic. Romina Cariati

Romina Cariati es profesora, licenciada en educación y autora de libros de formación docente orientados al desarrollo del pensamiento y la innovación educativa. Su correo electrónico es [email protected] y en sus redes la encuentran cómo @rominacariati @universoorion.ok en Instagram y Facebook.

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