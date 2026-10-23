Lic. Julieta Denevi: una mirada integral, desde el rendimiento deportivo hacia el bienestar general

Julieta, ¿cómo fueron tus inicios en la profesión?

Desde mis primeros años de formación me interesó comprender cómo la alimentación impacta en el rendimiento, la energía y la calidad de vida. Comencé orientándome hacia la nutrición deportiva, realizando posgrados en la especialidad y formándome en antropometría con Francis Holway. Trabajé durante siete años en un centro de medicina del deporte, acompañando tanto a atletas de alto rendimiento como a personas que buscaban mejorar sus hábitos y modificar su composición corporal. Más adelante, al incorporarme a un centro de medicina integrativa y funcional, descubrí un abordaje mucho más amplio de la salud. Entendí la importancia clave del intestino, la inflamación crónicamente activa y la salud metabólica en el bienestar general; una experiencia que expandió mi mirada profesional y marcó el camino que desarrollo hoy en día.

¿Cómo es tu dinámica de trabajo en el consultorio y qué áreas abordás?

Brindo atención nutricional personalizada para adultos, diseñando planes individualizados que se ajustan a los objetivos, requerimientos específicos y patologías de base de cada paciente. Mi enfoque abarca la nutrición deportiva, la salud digestiva, la alimentación antiinflamatoria, el manejo de enfermedades autoinmunes y metabólicas, y la educación alimentaria. Además, incorporo el estudio de antropometría para evaluar la composición corporal, lo que me permite realizar un seguimiento preciso y medible de la evolución de cada persona.

¿Qué te diferencia de otros enfoques en el área de la nutrición

Lo que me distingue es, justamente, la fusión entre la precisión de la nutrición deportiva, la base profunda de la medicina funcional y la educación alimentaria. No trabajo únicamente sobre el síntoma o el peso en la balanza; busco comprender el contexto completo de cada persona para desarrollar estrategias que sean sostenibles en el tiempo. Creo en una nutrición práctica, real y consciente de que la alimentación también es un hecho social y cultural. El paso por el consultorio es un proceso evolutivo donde sumamos hábitos saludables de forma progresiva, adaptándolos al estilo de vida de cada paciente.

¿Cómo te proyectás a mediano plazo?

Mi objetivo es potenciar la divulgación de información basada en evidencia científica, acercando conceptos de nutrición y salud de forma clara, didáctica y accesible. Asimismo, busco continuar mi crecimiento profesional mediante capacitaciones constantes en nutrición funcional y deportiva. El fin es seguir sumando herramientas actualizadas y efectivas que optimicen, de manera integral, la calidad de vida y los resultados de mis pacientes.

Lic. Julieta Denevi | Licenciada en Nutrición (UBA)

MN: 8541 - MP: 4010

Instagram: @nutri.julidenevi

WhatsApp: 11-3383-2113

E-mail: [email protected]



por CONTENT NOTICIAS