La pauta sin buen contenido, es plata desperdiciada

Existe una creencia de que el resultado de una campaña depende sobre todo de la configuración técnica: a quién se le muestra el anuncio, cuánto se invierte, qué objetivo se elige. Todo eso importa. Pero hay un factor que pesa más que todos juntos y que suele quedar relegado: el creativo, es decir, la pieza que el usuario efectivamente ve.
La importancia del contenido
Los primeros segundos definen todo. Si el video o la imagen no llaman la atención en el instante en que aparecen, el usuario ya siguió de largo. Un buen creativo comunica rápido qué ofrece y por qué conviene, sin obligar a pensar. La claridad vende más que la perfección estética: un video simple que se entiende gana contra uno muy producido que no llega a cerrar la idea.
El algoritmo necesita variedad
Meta no optimiza bien con un solo anuncio. Necesita volumen y variedad de creativos y ángulos para probar cuál funciona mejor con cada público. Cuando se le brinda poco material, tiene poco con qué trabajar y el rendimiento se estanca o puede ser costoso.
Por eso conviene entregar varias variantes (distintos ganchos, formatos y mensajes) y dejar que los datos muestren cuál rinde.
Pensar el contenido para vender, no para presencia
Un error frecuente es producir contenido lindo/estético para el feed y después usarlo como anuncio. Son cosas distintas. Un buen creativo para ads tiene una estructura pensada: un gancho al inicio, un problema que le importa al público, una solución clara y un llamado a la acción concreto.
Antes de culpar al presupuesto, estructura o a la plataforma cuando una campaña no funciona, conviene mirar el contenido. La mayoría de las veces, la respuesta está ahí.
En Miditt Digital trabajamos el contenido y la pauta de manera integral para que las campañas realmente sean efectivas. Si querés asesorarte, escribinos.
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por CONTENT NOTICIAS
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