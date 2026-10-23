Friday 23 de October, 2026
Radio Perfil | Logo Perfil

ESPACIO NO EDITORIAL | Hoy 11:36

La pauta sin buen contenido, es plata desperdiciada

En publicidad digital se habla mucho de segmentación, presupuestos y algoritmos. Pero se habla poco de lo que realmente define si una campaña vende: el contenido. Estos son los puntos clave para que el creativo trabaje a favor y no en contra de la inversión.

La pauta sin buen contenido, es plata desperdiciada | Foto:CONTENT NOTICIAS
La pauta sin buen contenido, es plata desperdiciada | Foto:CONTENT NOTICIAS

Existe una creencia de que el resultado de una campaña depende sobre todo de la configuración técnica: a quién se le muestra el anuncio, cuánto se invierte, qué objetivo se elige. Todo eso importa. Pero hay un factor que pesa más que todos juntos y que suele quedar relegado: el creativo, es decir, la pieza que el usuario efectivamente ve.

La importancia del contenido

Los primeros segundos definen todo. Si el video o la imagen no llaman la atención en el instante en que aparecen, el usuario ya siguió de largo. Un buen creativo comunica rápido qué ofrece y por qué conviene, sin obligar a pensar. La claridad vende más que la perfección estética: un video simple que se entiende gana contra uno muy producido que no llega a cerrar la idea.

El algoritmo necesita variedad

Meta no optimiza bien con un solo anuncio. Necesita volumen y variedad de creativos y ángulos para probar cuál funciona mejor con cada público. Cuando se le brinda poco material, tiene poco con qué trabajar y el rendimiento se estanca o puede ser costoso.
Por eso conviene entregar varias variantes (distintos ganchos, formatos y mensajes) y dejar que los datos muestren cuál rinde.

Pensar el contenido para vender, no para presencia

Un error frecuente es producir contenido lindo/estético para el feed y después usarlo como anuncio. Son cosas distintas. Un buen creativo para ads tiene una estructura pensada: un gancho al inicio, un problema que le importa al público, una solución clara y un llamado a la acción concreto.

Antes de culpar al presupuesto, estructura o a la plataforma cuando una campaña no funciona, conviene mirar el contenido. La mayoría de las veces, la respuesta está ahí.

En Miditt Digital trabajamos el contenido y la pauta de manera integral para que las campañas realmente sean efectivas. Si querés asesorarte, escribinos.

 

Contacto:
WhatsApp: +54 3487 587814
Instagram: Midittdigital
YouTube: Midittdigital
TikTok: Midittdigital
LinkedIn: Miditt Digital

También te puede interesar

por CONTENT NOTICIAS

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Espacio no editorial"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil