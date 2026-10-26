¿Y si no necesitás convertirte en otra persona, sino dejar de vivir desde quien aprendiste a ser?

Muchas veces deseamos cambiar, construir vínculos más saludables o tomar decisiones diferentes, pero terminamos respondiendo desde lo conocido. No siempre es falta de voluntad: a veces intentamos construir una vida distinta desde las ideas, los mandatos y las formas de comprender el mundo que incorporamos a lo largo de nuestra historia.
Desde la Psicología Social comprendemos que nuestra mirada de la realidad se construye socialmente. La familia, la cultura, los vínculos y las experiencias influyen en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Algunas respuestas fueron necesarias en determinadas etapas, pero pueden dejar de acompañarnos cuando cambian nuestras circunstancias.
El desafío aparece cuando confundimos lo aprendido con lo que somos. Una manera de vincularnos, una idea sobre nuestro valor o el temor a decepcionar a otros pueden convertirse en condicionamientos que limitan nuestras posibilidades sin advertirlo.
El Coaching Ontológico invita a revisar las interpretaciones desde las cuales actuamos, observar cómo el lenguaje influye en nuestras posibilidades y explorar nuevas formas de responder. No se trata de negar el pasado ni de responsabilizarnos por todo lo que sucede, sino de reconocer qué podemos transformar y qué requiere comprensión, tiempo y acompañamiento.
Desde una mirada holística, podemos contemplar a la persona como un todo: sus pensamientos, emociones, cuerpo, historia y contexto. Esta perspectiva invita a reconocer nuestras dimensiones y a abrir espacios de reflexión, respetando las necesidades y los tiempos de cada persona.
Transformarnos no significa tener la vida resuelta ni encontrar respuestas inmediatas para cada incertidumbre. También implica transitar el misterio de la vida con consciencia y autoconocimiento, aceptando que no todo puede controlarse ni explicarse. En ese camino, la resiliencia nos permite resignificar lo vivido, descubrir recursos y abrirnos a nuevas formas de interpretar nuestra experiencia. Quizás la transformación no consista en cambiar todo lo que nos sucede, sino en descubrir desde qué lugar elegimos vivirlo.
El cambio real llega cuando empezamos a explorar qué aprendimos, dejando de lado el juicio sobre nosotros mismos. No siempre necesitamos ser otra persona: a veces necesitamos ampliar la mirada y elegir, con consciencia, una nueva forma de habitar la vida.
Romanela Garino
Técnica en Psicología Social | Coach Ontológico Profesional | Terapeuta Holística
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