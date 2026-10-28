Isabel Fernández: el arte como expresión de vida y búsqueda creativa

En 1993, Isabel Fernández realizó su primera exposición individual, integrada por 35 paisajes. Hacía poco tiempo que estaba casada y su hija tenía tres años. Aquella muestra representó un gran desafío y estuvo acompañada por una intensa carga emocional: fue un momento significativo dentro de un recorrido en el que la pintura se convertiría en una forma de canalizar lo vivido.

Con el tiempo, las experiencias personales fueron dando identidad a sus obras. Una separación, el cáncer de mama y la fibromialgia forman parte de las situaciones que atravesaron su vida y encontraron un espacio de expresión en la creación artística. Pintar y crear son, para ella, maneras de transformar esas vivencias en un mensaje.

Una búsqueda constante a través de la pintura

La investigación, el trabajo permanente y la experimentación con nuevos materiales definen su manera de abordar cada proyecto. Su búsqueda creativa está acompañada por valores que procura reflejar en sus exposiciones: la alegría, la fe, la empatía y la verdad.

“El arte es comunicación”, sostiene Isabel. Desde esa convicción, busca que cada muestra pueda llegar al público con una propuesta que movilice y abra un espacio de reflexión.

El desarrollo de sus proyectos también implica organización y gestión. Las oportunidades para exponer requieren anticipación, tiempo y responsabilidad, y la artista asume los costos de cada presentación. A lo largo de su trayectoria, ha podido mostrar sus pinturas en su provincia, en otras partes del país y en el exterior, a través de galerías de Buenos Aires.

Proyectos que se construyen en el presente

A sus 73 años, entiende el futuro desde las posibilidades del presente. Al terminar cada año, evalúa lo vivido y, el 1 de enero, escribe aquello que desea hacer durante los meses siguientes. Después, comienza a trabajar para concretarlo, dejando también lugar para las oportunidades inesperadas.

Durante 2026 ya realizó tres exposiciones individuales y tiene una cuarta por delante, además de otras propuestas en las que le interesa participar. Su actividad incluye la galería virtual “Arte de San Juan”, creada por Pablo Yamamoto, un espacio que integra y que invita a conocer.

La fe ocupa un lugar central en ese recorrido: la reconoce como su fuerza y su sostén para seguir proyectando, pintando y compartiendo su obra.

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por CONTENT NOTICIAS