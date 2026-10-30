Andrés Talgham: del software contable a la educación financiera y el trading

El recorrido profesional de Andrés Talgham comenzó en 1983, cuando tenía 20 años y fundó una empresa de software contable. Ese primer emprendimiento le permitió comprar su primera casa y abrió un camino que, desde entonces, combina su formación como contador público con la creación de negocios.

Aunque continúa al frente de su estudio contable, su trayectoria incluye proyectos relacionados con Internet, la búsqueda laboral y los contenidos digitales. Hoy, su actividad suma un nuevo foco: la educación financiera, el trading y la automatización.

Una trayectoria vinculada con los negocios y la tecnología

En 1995, Talgham fundó Cibermanía, una cadena de cibercafés que nació en La Recova de Posadas, en una etapa en la que Internet comenzaba a desarrollarse en el país.

Después creó SomosGordos.com, un portal dedicado a la obesidad y la nutrición que, según relata, alcanzó aproximadamente ocho millones de visitantes únicos. Más adelante impulsó Espacio Laboris, una plataforma de búsqueda laboral cuyo lema era “Buscá trabajo sin que se entere tu jefe”.

Para el emprendedor, su diferencial está en combinar los conocimientos académicos con la experiencia de haber creado y administrado empresas. Los aciertos, los errores y los aprendizajes forman parte de ese recorrido.

La honestidad, la creatividad, la perseverancia y la voluntad de compartir conocimientos son los valores que señala como constantes en sus proyectos. “Siempre me interesó hacer comprensible lo complejo”, expresa.

Finanzas personales, trading e inteligencia artificial

En esta nueva etapa, Talgham desarrolla cursos de finanzas personales y trading, contenidos educativos y un club de finanzas. Su próximo objetivo es crear una Academia de Finanzas y Trading que reúna experiencia profesional, formación práctica, nuevas tecnologías e inteligencia artificial.

También trabaja en sistemas de trading algorítmico y automatización. Desde su perspectiva, mantenerse actualizado es uno de los principales desafíos de un entorno en transformación permanente.

Su propósito es ampliar el acceso a la educación financiera y ayudar a las personas a administrar mejor su dinero, aprender sobre inversiones y reconocer oportunidades. A los 63 años, sostiene que conserva el entusiasmo de sus primeros pasos como emprendedor: “Nunca es tarde para reinventarse, y la experiencia es el mejor capital para volver a empezar”.

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por CONTENT NOTICIAS