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Lic. Vanina Guajardo: el autoliderazgo como herramienta para el bienestar y el desarrollo profesional

Con más de 26 años de trayectoria en psicología, la profesional integra psicoterapia sistémica, neurociencia, biohacking y espiritualidad para acompañar a personas, líderes y organizaciones en sus procesos de crecimiento.

Lic. Vanina Guajardo | Foto:CONTENT NOTICIAS
Lic. Vanina Guajardo | Foto:CONTENT NOTICIAS

Vanina Guajardo es Licenciada en Psicología especializada en Psicoterapia Sistémica, un enfoque que aborda a las personas dentro de sus vínculos familiares, laborales y comunitarios, con especial atención a la comunicación. A lo largo de su carrera, amplió su trabajo hacia el acompañamiento de equipos y líderes en el ámbito de la salud, así como de profesionales que buscan fortalecer sus habilidades de autoliderazgo.

En 2025 publicó su libro Cuando decidí quedarme conmigo. Camino al autoliderazgo, que ya cuenta con una segunda edición. La obra fue presentada en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, incluida la Feria Internacional del Libro, además del Congreso de Escritores Líderes para Latinoamérica y Estados Unidos, y en España.

Lic. Vanina Guajardo

UMBRAL: una metodología que integra ciencia y desarrollo personal

A partir de su experiencia profesional, desarrolló UMBRAL, una metodología que combina psicología sistémica, neurociencia, biohacking y espiritualidad. Su propuesta parte de una premisa: para liderar a otros, primero es necesario aprender a liderarse a uno mismo.

Su trabajo se sostiene sobre tres valores fundamentales: la mirada científica, el respeto por la singularidad de cada persona y el compromiso con resultados concretos.

Uno de los principales desafíos que identifica es la dificultad para encontrar espacios de reflexión y cuidado personal en contextos de alta exigencia. En particular, observa que muchas mujeres profesionales enfrentan situaciones de sobreexigencia, problemas para administrar el tiempo y dificultades para delegar responsabilidades.

Frente a este escenario, propone desarrollar habilidades que permitan priorizar, delegar, comunicar adecuadamente y recuperar el equilibrio personal, entendiendo que el liderazgo también implica reconocer los propios límites.

Lic. Vanina Guajardo

Nuevos programas y oportunidades de formación

Actualmente, la profesional trabaja en la ampliación de sus programas de autoliderazgo y liderazgo personal y organizacional. En diciembre abrirán las inscripciones a su Programa Premium, una propuesta de entrenamiento semanal orientada al desarrollo de habilidades de liderazgo.

Además, ofrece procesos individuales online para profesionales, talleres personalizados para empresas e instituciones y conferencias sobre liderazgo, autoliderazgo y gestión del cambio.

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Su mensaje central invita a revisar la idea de que liderar significa poder con todo. Desde su perspectiva, aprender a pedir ayuda, delegar y cuidarse también forma parte de un liderazgo consciente y sostenible.

Lic. Vanina Guajardo

Contacto:

Web: www.vaninaguajardo.com
Instagram: @licvaninaguajardo
WhatsApp: +54 2634501808
Email: [email protected]

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