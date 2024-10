Defentux: El aliado legal y contable de los emprendedores digitales latinos

En un mundo cada vez más globalizado y digitalizado, los emprendedores latinos están irrumpiendo con fuerza en el mercado online. Con productos y servicios innovadores, están conquistando clientes de todo el planeta y generando ingresos en dólares de forma totalmente remota.

Pero este crecimiento exponencial también trae aparejados desafíos legales y contables únicos. ¿Cómo facturar a clientes internacionales y cobrar en dólares sin perder en comisiones? ¿Cómo justificar esos ingresos del exterior en tu país de origen para disfrutar los frutos de tu arduo trabajo y acceder al nivel de vida que te mereces?

Es aquí donde entra en escena Defentux, una firma de servicios legales y contables especializada en emprendedores digitales. Fundada por Manuel Crespo y Gonzalo Nieva, dos abogados con amplia experiencia en derecho societario y negocios online, Defentux se posiciona como el aliado estratégico que todo emprendedor necesita para escalar su negocio sin fricciones.

"Nuestra misión es impactar positivamente a 1 millón de emprendedores latinos, para que puedan acceder a una mejor calidad de vida haciendo crecer su negocio sobre bases legales y contables sólidas", afirma Manuel Crespo, co-fundador y COO de Defentux.

A través de una plataforma digital amigable y un equipo de abogados y contadores bilingües, Defentux ofrece soluciones personalizadas, que van desde la formación de LLCs y C-Corps en Estados Unidos hasta la asesoría y gestión contable integral.

"Nos aseguramos de que todos nuestros clientes tengan acceso a Asesoría Profesional con los miembros de nuestro equipo. Combinamos procesos automatizados con supervisión humana para brindar una experiencia fácil, accesible y confiable", explica Manuel.

Uno de los casos de éxito de Defentux es el de Agustín, un emprendedor argentino con una agencia de marketing digital, que enfrentaba restricciones de cobro en divisas extranjeras y altas comisiones. Con la ayuda de Defentux, formó una LLC en Estados Unidos sin necesidad de viajar, permitiéndole abrir una cuenta bancaria empresarial en dólares y facturar a sus clientes globalmente, haciendo crecer su negocio 10 veces.

"Defentux no solo me permitió acceder al mercado estadounidense, sino que me empoderó para captar clientes de todo el mundo. Ahora que pago impuestos tanto en Estados Unidos como en Argentina, me di cuenta de que estar en regla me conviene muchísimo más que tener todo en negro. Con la asesoría de Defentux, entendí que no se trata de evadir sino de optimizar tu carga fiscal para tener tus ingresos en blanco en tu país y así poder hacer al upgrade de calidad de vida que te merecés” testimonia Agustín.

Con una visión emprendedora y un profundo conocimiento de las dinámicas del mercado digital, los fundadores de Defentux se proponen revolucionar la forma en que los emprendedores latinos hacen negocios en el exterior.

"Mi visión es que Defentux sea para todos los emprendedores digitales latinos, el partner legal y contable que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé a emprender con mis negocios online hace ya más de 13 años. Alguien que me hable en mí mismo idioma, que entienda mis necesidades y que me ayude a crecer sin miedo", concluye Gonzalo Nieva, co-fundador y CEO de la empresa.

Si sos un emprendedor digital y querés llevar tu negocio al siguiente nivel de forma legal y eficiente, no dudes en ingresar ahora a Defentux.com y agendar una Asesoría Gratuita con un miembro de su equipo. Tu éxito global te espera.

por CEDOC