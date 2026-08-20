Epimark Test: una propuesta de medicina preventiva basada en epigenética y datos personales

Del ejercicio de la medicina a una mirada preventiva

El recorrido profesional de la Dra. María José Canals comenzó en el Hospital Municipal de Ramos Mejía, con formación en Tocoginecología, y continuó en el Sanatorio Güemes, como parte del equipo quirúrgico de Ginecología. Luego, durante 17 años, desarrolló tareas vinculadas a la gestión médica, una experiencia que le permitió conocer diferentes perspectivas del sistema de salud.

Con el paso del tiempo apareció una pregunta que marcó un nuevo rumbo: ¿por qué esperar a que aparezca la enfermedad para comenzar a cuidar la salud? A partir de esa inquietud surgió el interés por la medicina preventiva y la epigenética, considerando la interacción entre hábitos, alimentación, descanso, estrés, actividad física y ambiente.

Así nació Epimark Test, con el objetivo de convertir información individual en estrategias orientadas al cuidado de la salud.

Un estudio de origen alemán y una mirada personalizada

Epimark Test es una marca creada por la Dra. Canals, desde la cual ofrece estos estudios de epigenética mediante una tecnología comercializada por una empresa española en conjunto con un laboratorio alemán. Para incorporar esta herramienta a su práctica profesional, adquirió la licencia correspondiente y el dispositivo S-Drive, además de realizar formación específica para la utilización e interpretación de esta tecnología.

La propuesta busca construir una identidad médica, cercana y basada en una mirada integral de cada persona. El diferencial, según explican desde el proyecto, está en interpretar los resultados del estudio dentro del contexto individual.

El análisis se realiza mediante una muestra de cuatro cabellos con bulbo piloso de la zona occipital de la nuca. A partir de ella se genera un informe que explora distintos biomarcadores. Aproximadamente, un 60% corresponde al área nutricional, mientras que el 40% restante contempla factores medioambientales.

Actualmente, el test se realiza en distintos espacios: Tigre Centro, Nordelta y Palermo.

El próximo paso: integrar distintas disciplinas

El proyecto evolucionó desde su enfoque inicial en el estudio epigenético hacia una propuesta más amplia, centrada en la interpretación de la información y su aplicación en la vida cotidiana.

Entre sus próximos objetivos se encuentra consolidar Epimark Test dentro de un modelo integral de medicina preventiva y bienestar, mediante alianzas con profesionales y espacios vinculados a la salud, la actividad física y la longevidad.

La visión a futuro es generar un espacio donde distintas disciplinas puedan integrarse alrededor de cada persona, con un abordaje preventivo y personalizado. La herramienta es definida por la Dra. Canals como un “GPS de la salud”, pensado para conocer el punto de partida y orientar posibles caminos de cuidado.

Dra. María José Canals

MN 94551



Instagram: @epimarktest.arg

Celular: 11 5177 4245



por CONTENT NOTICIAS