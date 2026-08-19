El mito de los megas: por qué tener más velocidad no garantiza mejor Internet

Durante años, la conversación sobre la conectividad se redujo a cuántos megas tenía la conexión a Internet. Hoy, en hogares donde conviven el streaming 4K, las videollamadas, el gaming online y los dispositivos inteligentes, el verdadero desafío pasó a ser la cobertura WiFi en el hogar. En este escenario donde la estabilidad es clave, la tecnología WiFi Mesh y la infraestructura de fibra óptica se convierten en los pilares fundamentales para garantizar una Internet de alta velocidad que funcione con la misma calidad en cada ambiente de la casa.

Esta transformación en los hábitos digitales redefinió la industria de las telecomunicaciones y empujó a las empresas a evolucionar su propuesta de valor. En ese contexto, Gigared se consolida como una alternativa de conectividad para los argentinos, combinando una red de fibra óptica con un ecosistema integral de soluciones digitales.

Con una fuerte presencia en el Litoral argentino (Misiones, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Chaco), la compañía continúa expandiendo su cobertura en la provincia de Buenos Aires y CABA —alcanzando localidades como Campana, San Pedro, Pilar, Derqui, Recoleta, Caballito, Flores y Microcentro— con la proyección de extenderse al sur bonaerense.

Sobre esa infraestructura, Gigared desarrolló un portfolio diversificado:

Gigared Play : Plataforma de televisión y canales en vivo para múltiples dispositivos.

Deco TV : Dispositivo que convierte cualquier televisor en Smart TV.

GigaCam: Videovigilancia inteligente para monitorear el hogar o comercio desde el celular.

Cobertura WiFi en el hogar: ¿por qué el WiFi Mesh es la solución?

Aunque muchas familias cuentan con conexiones de velocidad contratada alta, es habitual que la experiencia falle debido a paredes gruesas, distancias o la congestión de dispositivos. Para resolverlo, la empresa sumó a su ecosistema Giga Mesh, una red inteligente que distribuye la señal de forma uniforme, elimina zonas ciegas y asegura la estabilidad en todas las habitaciones.

Bajo el concepto "Tu WiFi en cada rincón de tu hogar", el foco deja de ser únicamente la velocidad medida en megabits por segundo para pasar a ofrecer una experiencia digital fluida, continua y preparada para las demandas de la vida moderna.

Consultado al respecto, Carlos Granzotto, Gerente General de la compañía, destacó: "Durante mucho tiempo el mercado habló de velocidad. Hoy los usuarios necesitan algo diferente: que esa velocidad llegue con la misma calidad a todos los ambientes del hogar. La conectividad ya no se mide solo en megas, sino en la experiencia que viven las personas cada vez que se conectan. Ese cambio es el que impulsó el desarrollo de Giga Mesh y la evolución de nuestro ecosistema de productos".

La evolución de la fibra óptica en Argentina

El lanzamiento de Giga Mesh refleja cómo las empresas de Internet por fibra óptica avanzan hacia un modelo de servicios convergentes. En una primera etapa, esta solución estará disponible de forma exclusiva para clientes de Gigared, priorizando la fidelización de sus usuarios antes de su escalamiento masivo.

En paralelo, la empresa sigue extendiendo su trazado de red a nuevas ciudades y barrios del país, ofreciendo una propuesta integral que reúne infraestructura de fibra, entretenimiento, seguridad y una experiencia WiFi optimizada para el día a día.