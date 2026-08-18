Quince años dentro del motor que nadie diseñó

Hace quince años, PCH nació dentro de una pyme. No al lado, no asesorando desde afuera: dentro, en la primera empresa que nos abrió la puerta y nos dejó ver cómo se toma cada decisión cuando el dueño es, al mismo tiempo, la cabeza, las manos, el aval y el insomnio. Quince años después sigo pensando que ese fue el mejor lugar posible para aprender lo único que de verdad importa en este país: cómo se construye algo que dure.

Conviene empezar por el tamaño real de lo que estamos hablando. Las pymes son el 99,4% de las empresas argentinas y sostienen alrededor del 64% del empleo registrado, según el Informe de Impacto Económico y Social de las MiPyMEs 2024, Senado de la Nación. Si sumamos el Mundo Pyme entero —monotributistas, autónomos, los que están en blanco y los que no—, ese universo explica el 77% del trabajo privado del país, según UCEMA, Indicadores PyMEs 2025. No son un sector de la economía: son, prácticamente, la economía.

Y acá está lo que más me impresiona después de quince años. Este motor enorme, que mueve prácticamente todo, nunca tuvo una estrategia seria, sostenida y a largo plazo que lo cuidara. Funcionó siempre a pesar de, nunca gracias a. Cambió el dólar, cambió el gobierno, cambiaron las reglas en mitad de la jugada, y el motor siguió girando igual. Las pymes argentinas son la prueba viviente de que cuando hay sentido, se aguanta casi cualquier cosa.

Pero aguantar no es lo mismo que crecer, y ahí aparece la distinción que aprendí a fuerza de verla fallar. Hay una diferencia enorme entre tener un estilo de vida y tener una empresa. El estilo de vida es, en el fondo, un autoempleo con buena prensa: una estructura armada alrededor de una persona, que funciona mientras esa persona esté, rinda, no se enferme y no se aburra. Genera ingresos, a veces muy buenos, pero no trasciende. El día que el dueño se baja, se baja todo. No hay empresa: hay una persona muy ocupada.

La empresa es lo otro: eso que sigue funcionando, y funcionando bien, cuando el dueño no está en la habitación. Procesos que no dependen de la memoria de nadie, un equipo que decide sin pedir permiso para todo, un sentido que sobrevive a su creador. La mayoría de las pymes que conocí no fracasaron por un problema de negocio. Tenían demanda, producto, mercado. Fracasaron porque nunca cruzaron esa línea: lo que les faltaba no era plata, era estructura, un problema de gestión disfrazado de problema de plata. Y el de gestión, a diferencia del macroeconómico, no se arregla esperando al próximo gobierno. Eso depende de uno.

Durante años, cruzar esa línea fue caro: profesionalizarse pedía una estructura que la mayoría de las pymes no podía pagar. Por eso me cuesta sumarme a las dos reacciones de moda frente a la inteligencia artificial: el pánico de que viene a reemplazarnos a todos, o el entusiasmo de feria de qué va a resolvernos la vida sola. Las dos son cómodas y las dos son falsas.

Lo que la IA le ofrece de verdad a una pyme argentina es bastante menos cinematográfico y bastante más valioso: la posibilidad concreta de profesionalizarse sin contratar la estructura de una multinacional. Ordenar la información que hoy vive en la cabeza del dueño y en cuarenta planillas sueltas. Ver el negocio con datos en lugar de con corazonadas. Sacarles de encima a las personas más capaces las tareas que les comían el día, para que se dediquen a pensar, que es para lo que sirven. Es, por fin, una herramienta para cruzar la línea entre el estilo de vida y la empresa sin fundirse en el intento.

A esa primera empresa donde empezó todo sigo volviendo. Hoy el fundador está dando el mando y del otro lado están sus hijas, profesionalizando lo que él construyó a pura intuición. Pero esa historia es la del 27 de junio; esta es la de los quince años. Y lo que estos quince años me dejaron es una sola certeza: el verdadero diferencial argentino no son los recursos naturales ni el talento que exportamos a precio de remate. Es una capacidad casi obstinada de construir cosas que duran en un país diseñado para que nada dure.

Eso es lo que celebro cuando celebro estos quince años de PCH. No los nuestros: los de cada dueño que nos dejó entrar y nos enseñó, sin saberlo, cómo se sostiene un motor que nadie diseñó pero del que dependemos todos. Gracias por dejarnos mirar de cerca. Y por los próximos quince.



Firma: Paula Chmielnicki, ingeniera industrial y CEO de PCH, consultora especializada en la profesionalización de pymes, con 15 años de trayectoria acompañando a pymes argentinas y latinoamericanas en procesos de profesionalización, reorganización y crecimiento estratégico.



Abstract: Fundadora y directora de PCH Consultora, referente en profesionalización de pymes en Argentina y LATAM. Encabeza un equipo de más de 25 profesionales. Con clientes en Argentina, Ecuador, España y Paraguay, combina formación técnica con una mirada directa sobre los desafíos organizacionales reales de las empresas medianas. Creadora de Oliuan, el paso natural siguiente para una pyme que ya ordenó sus procesos: la herramienta que los sostiene cuando la consultoría termina.