Mónica Venter: "El verdadero diferencial de Espacio Puentes es transformar la experiencia en consciencia"

Mónica contanos de qué se trata Espacio Puentes, y cuál considerás que es su verdadero diferencial

Me presento como un ser humano que atravesó personalmente el proceso de transformación, que eligió profesionalizar esos espacios y que hoy acompaña a otros en su propio camino. Ahí radica el verdadero diferencial de Espacio Puentes: que es un lugar de encuentro y expansión diseñado para transformar la experiencia en consciencia y nuevas posibilidades, desde donde ofrecemos una mirada integral para acompañar a personas y organizaciones en tiempos de cambio y complejidad, integrando cuerpo, emoción, pensamiento y nuevas formas de habitar el presente.

Mencionás que tu camino profesional comenzó con un proceso de transformación. ¿Cómo fue ese momento?

Así es. Mi recorrido empezó con una situación de salud que me obligó a parar y a escuchar aquello que mi cuerpo ya venía expresando: rigideces, exigencias y formas de vivir que habían dejado de ser saludables para mí. A partir de ese momento; como relato en mi libro, Despertando la consciencia a empujones; me convertí en mi propio laboratorio. Empecé a investigar, experienciar y formarme, buscando otras maneras de comprenderme y de vivir.

¿En qué te formaste?

Soy profesora de danzas, coach ontológica y sistémica con abordaje individual y organizacional, consteladora familiar, instructora de activación pineal, terapeuta floral y profesional formada en Programación Neurolingüística (PNL), con enfoques en neurohacking y biohacking. El abordaje y aplicación en "sinergia" de los diferentes recursos es mi diferencial. Desde ese lugar logro acompasar de manera adecuada la individualidad de cada proceso. Para mí, la ciencia y la espiritualidad son territorios que pueden dialogar perfectamente y ponerse al servicio del bienestar y del desarrollo humano.

¿Cómo aplicás esta mirada integral cuando trabajás con organizaciones o empresas?

Parto de comprender que tanto una persona como una organización son sistemas vivos. Tienen una bioindividualidad que requiere escucha, presencia y propuestas hechas a medida. Mi experiencia me enseñó que el cuerpo ofrece información valiosa; cuando aprendemos a escucharla, podemos resignificar nuestra historia y generar nuevas posibilidades en el presente. Hoy me proyecto desde Espacio Puentes como un referente para acompañar la complejidad de estos tiempos: el objetivo es volver a un espacio de escucha interna y sintiente, recuperar el foco en lo verdaderamente relevante y construir direccionamientos claros y orgánicos.

Los contextos organizacionales se nutren de los individuos que las integran, gestionar conjuntamente los procesos impacta favorablemente.

El cuerpo organizacional y el cuerpo humano ofrecen información valiosa, que a veces está por debajo de la superficie, prestarle atención, aprender a escucharla, nos permite dejar de ser rehenes de las dificultades y ser protagonistas activos, creadores conscientes de lo que sí queremos.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar, ¿cambiarías algo de ese trayecto?

Desde la mujer que soy hoy, te digo con total seguridad: no cambiaría mis pasos. Incluso los momentos más desafiantes fueron parte fundamental del aprendizaje. Hoy puedo agradecerlos y poner esa experiencia al servicio de los demás. El propósito final es ese: construir puentes entre lo que fue, lo que estamos siendo y aquello que todavía podemos llegar a ser.

Espacio Puentes

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por CONTENT NOTICIAS