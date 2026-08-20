Estudio Sevilla: especialistas en siniestros y reclamos ante compañías de seguros

El recorrido profesional que dio origen a Estudio Sevilla comenzó con pasantías en el Poder Judicial y trabajo ad honorem en estudios jurídicos. Esas primeras experiencias estuvieron marcadas por el esfuerzo, la constancia y el aprendizaje, hasta llegar a un espacio donde pudo profundizarse el área que hoy constituye el eje de su profesión.

Con el tiempo surgió la decisión de crear un estudio propio. El proyecto implicó no solo abrir una oficina, sino también construir una identidad que actualmente se encuentra formalizada como marca registrada y que logró generar un vínculo particular con la comunidad de motociclistas.

La experiencia del estudio se concentra en el abordaje de siniestros y litigios frente a compañías de seguros. Esta especialización permite conocer las dinámicas que atraviesan este tipo de procesos y definir estrategias para cada situación.

El trabajo también se desarrolla de manera interdisciplinaria junto a médicos y psicólogos, incorporando distintas perspectivas para fortalecer el abordaje de cada reclamo.

A esto se suma una modalidad de trabajo orientada a facilitar el acceso al proceso: el estudio afronta los gastos vinculados con presupuestos y distintas diligencias, para que la cuestión económica no se convierta en un impedimento al momento de defender los derechos de un cliente.

Cercanía como parte del acompañamiento

Uno de los aspectos que busca distinguir a la propuesta es el vínculo personal con quienes llegan al estudio. Más allá del equipo profesional que participa en cada caso, la intención es mantener un trato cercano y de igual a igual.

Esta perspectiva cobra especial relevancia en los accidentes protagonizados por motociclistas, un sector que, según explican desde el estudio, puede encontrarse en una situación de desigualdad frente a una compañía de seguros.

En esos casos, el desconocimiento y la necesidad económica pueden llevar a aceptar acuerdos que no representan adecuadamente el alcance del reclamo. Frente a esta situación, el objetivo es acompañar a cada persona y procurar que pueda defender sus derechos con asesoramiento profesional.

El desafío de crecer sin perder la esencia

De cara al futuro, el objetivo es continuar con el crecimiento y posicionar al estudio como un referente en su especialidad, manteniendo los valores que acompañaron su desarrollo desde el comienzo: cercanía, compromiso y acompañamiento.

La intención es que el crecimiento no implique perder la esencia del proyecto. Una filosofía que también se vincula con una enseñanza familiar: trabajar con humildad y respeto, entendiendo que detrás de cada expediente existe una persona que deposita su confianza en el equipo que la representa.



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