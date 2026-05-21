Éramos el puente y ahora somos el requerimiento.

Hay una escena que se repitió durante quince años en nuestro trabajo, y en la de cualquiera que haya trabajado en consultoría de procesos. Entrábamos a una empresa, relevábamos, armábamos la famosa matriz de requerimientos —ese documento sagrado donde traducíamos el "necesito que el sistema me avise cuando un proveedor se atrasa" al lenguaje que los desarrolladores podían codear— y después hacíamos de puente. Ese era el oficio.

El consultor de procesos era un intérprete. Hablaba dos idiomas: el del dueño que sabía lo que necesitaba pero no cómo pedirlo, y el del programador que sabía cómo construirlo pero no qué estaba resolviendo. En el medio, nosotros.

Esa escena ya no existe. O existe distinto. Y vale la pena decirlo en voz alta.

La bisagra

Hoy, mientras escribo esto, tengo abierta una ventana con Claude, otro modelo de IA. Le pedí que me ayude a estructurar un análisis de datos que antes me habría llevado tres días de ida y vuelta con un desarrollador. Me devolvió un script funcional en minutos. Lo corregí, lo ajusté, le pedí tres variantes. Y en una tarde resolví algo que antes era un proyecto.

Esto es incómodo, y sí. Porque el instrumento que nos daba poder —la matriz de requerimientos— se está volviendo el input directo que la IA procesa. Antes traducíamos del humano al sistema. Ahora el humano le habla al sistema directamente, y el consultor pasó a ser otra cosa. Pasamos de ser el puente a ser el requerimiento.

Lo que se acelera y lo que no

Seamos precisos, porque ahí está el punto. Lo que la IA acelera es enorme, pero acotado:

Acelera la parte técnica de la implementación. Escribe código, arma reportes, cruza bases de datos, genera tableros, resume contratos, prototipa sistemas. Cosas que antes requerían un equipo y varios meses, hoy requieren una persona ordenada y un par de semanas.

Lo que no acelera —y esto es lo que me importa dejar claro— es la parte humana de la decisión. La IA no sabe si tu empresa tiene que crecer o transformarse. No sabe si conviene abrir un local nuevo o cerrar uno viejo. No sabe si el problema de tu equipo es de talento o de comunicación. No conoce la historia de tu sociedad con tu cuñado, ni la deuda emocional que tenés con el empleado que entró hace veinte años. No tiene idea de qué pelea dar y cuál soltar.

Todo eso sigue siendo profundamente humano. Y, en el sector PyME, profundamente necesario.

El nuevo rol: del intermediario al estratega

Lo que está cambiando no es si el consultor sirve o no. Es para qué sirve.

El valor ya no está en traducir un requerimiento a un desarrollador. Eso lo hace la IA, más rápido y más barato. El valor está en:

Saber qué preguntar. La IA responde bárbaro, pero no sabe qué preguntar. El buen consultor hace las preguntas incómodas que la empresa viene esquivando hace años.

Saber qué decidir. Cuando la IA te devuelve tres caminos posibles, alguien tiene que elegir uno, con información incompleta y consecuencias reales. Eso es criterio, y es humano.

Saber qué ignorar. Hoy sobra información, sobran paneles, sobran alertas. El valor es filtrar: qué mirar, qué medir, qué dejar pasar.

Saber cómo bajarlo a la gente. Un sistema nuevo, por mejor que sea, fracasa si el equipo no lo adopta. La gestión del cambio no la hace la IA. La hacen personas que entienden a otras personas.

El consultor dejó de ser un intérprete y pasó a ser un director de orquesta. Y la orquesta ahora tiene un instrumento nuevo, poderoso, infinito, que necesita ser tocado con criterio.

Y entonces, ¿qué hacemos con las PyMEs?

Acá es donde me quiero detener, porque es la parte que me desvela.Mucha PyME del interior, mucha empresa familiar, mucho dueño de constructora o inmobiliaria mira todo esto de lejos, con una mezcla de desconfianza y cansancio. "Esto es para las grandes", "esto me queda grande", "cuando todos usen ChatGPT veo qué hago". Y es un error. Un error caro.

Porque la brecha que hoy se está abriendo no es entre empresas grandes y chicas. Es entre empresas que saben usar estas herramientas y empresas que no. Y esa brecha se está abriendo rápido.

No hace falta volverse experto en IA. Hace falta saber. Saber qué se puede hacer hoy que antes no se podía. Saber cuánto se tarda, cuánto cuesta, qué margen de error tiene. Saber qué tarea de tu oficina podría automatizarse este mes y cuál puede esperar. Siempre es mejor saber que estar en Narnia.

Lo que me toca a mí, lo que les toca a ustedes

Mi compromiso como consultora cambió. Antes les traía un pliego técnico. Ahora les traigo preguntas, criterio y experiencia de implementación. Les traigo mapa, no territorio. Uso la IA como usaba antes Excel: un instrumento. Potentísimo, pero instrumento al fin.

Y les pido algo a cambio: que no se queden afuera. Que pregunten. Que prueben. Que se permitan no entender todo y avanzar igual. Que dejen de pensar que "es para otros" y empiecen a pensar qué parte de su operación podría respirar distinto con estas herramientas.

Estamos en una bisagra. De humo, de ruido, de marketing exagerado, sí. Pero también de revolución real, de esas que cada tanto parten una época en dos. El consultor cambió. La empresa va a cambiar. La pregunta es cuándo va a cambiar la tuya, y si vas a llegar a tiempo o tarde.

Siempre, siempre, es mejor saber.

Paula Chmielnicki, ingeniera industrial y CEO de PCH, consultora especializada en la profesionalización de PYMEs.

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