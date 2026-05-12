El baño como espacio de regulación: diseñar para habitar el cuerpo

La neuroarquitectura estudia cómo el entorno construido impacta en nuestro sistema nervioso, en lo que sentimos y en cómo habitamos los espacios. Lejos de ser una tendencia, se apoya en investigaciones que demuestran que variables como la luz, los materiales, el sonido, la temperatura y la configuración espacial influyen directamente en nuestro estado emocional.

En este contexto, el baño comienza a resignificarse. Tradicionalmente asociado a lo técnico y funcional, hoy se reconoce como un espacio con potencial para acompañar procesos de regulación. Es, muchas veces, el primer lugar que habitamos al comenzar el día y el último antes de finalizarlo.

Desde esta mirada, el diseño deja de ser neutro. La elección de materiales, por ejemplo, no responde solo a una cuestión estética: superficies frías, brillantes o excesivamente rígidas pueden generar tensión si no están equilibradas. En cambio, incorporar texturas más cálidas, tonos naturales y referencias a la naturaleza —principios vinculados a la biofilia— favorece una experiencia más contenida.

La luz también cumple un rol central. Una iluminación blanca e intensa puede resultar eficiente, pero no necesariamente acompaña los ritmos del cuerpo. Diseñar con luz cálida, difusa y regulable permite generar transiciones más amables entre la actividad y el descanso.

Estas decisiones no son intuitivas ni azarosas: pueden y deben traducirse en el proyecto. Cuanto mayor es el conocimiento sobre cómo percibimos los espacios, más precisas y conscientes pueden ser las elecciones de diseño.

Un baño pensado desde el bienestar no implica necesariamente mayor superficie ni recursos extraordinarios, sino una mirada atenta sobre cómo ese espacio será vivido. Diseñar es, en definitiva, crear condiciones que acompañen al cuerpo en su experiencia cotidiana.

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por CONTENTNOTICIAS