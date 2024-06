Estudio Jurídico CCR: Especialistas en Accidentes de Tránsito y Laborales”

¿Cómo surgió la idea de fundar el Estudio Jurídico CCR y especializarse en accidentes de tránsito y laborales?

Estudio CCR nace del sueño de 2 estudiantes de querer tener su propio estudio jurídico, con Cristian fuimos compañeros desde el primer año de facultad y durante toda la carrera siempre lo hablábamos y soñábamos con la posibilidad de tener nuestro propio estudio. El enfoque básicamente viene porque teníamos experiencia en el área.

¿Cuál fue la motivación detrás de establecer un estudio legal con este enfoque particular? ¿Tienen alguna experiencia personal o profesional que los llevó a especializarse en estas áreas?

La motivación básicamente fue que yo había trabajado en un estudio donde se especializaban en lo mismo y me gustaba mucho esa rama del derecho y a Cristian en cambio lo que lo motivo fue que su mejor amigo de toda la vida es abogado y tiene hace mucho tiempo un estudio que se especializa en la misma área, entonces de alguna manera estaba muy familiarizado.

¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las víctimas de accidentes de tránsito y laborales en su búsqueda de compensación?

Los desafíos más comunes que tienen hoy en día las víctimas son los tiempos y que las compañías hagan un resarcimiento verdadero del daño causado, un mal arreglo se esfuma y la incapacidad queda de por vida. En cuanto a los tiempos, muchas de las compañías estiran excesivamente los pagos, los cuales quedan licuados por la inflación. Hay varias presentaciones de los Colegios de Abogados para que se trate este tema junto con la tasa que se está pagando.

¿Qué obstáculos legales o administrativos suelen encontrar las personas afectadas por estos tipos de accidentes? ¿Cómo los ayudan a superarlos?

En los accidentes laborales los obstáculos más frecuentes que encuentran los trabajadores son que sus empleadores no les realizan la denuncia a las ART para que les brinden atención y por otro lado una vez que las ART les toma el caso un obstáculo gigante es la atención deficitaria de la misma. Por lo general les dicen que las lesiones son viejas derivando a las obras sociales, dándoles una atención muy precaria o directamente rechazandose el caso. En estos casos nosotros les realizamos los trámites para que las ART le acepten el siniestro y le den la atención correspondiente y en muchas ocasiones cuando la atención es muy mala pedimos directamente que se le cambie el prestador para que los atiendan en otro lado.

En los accidentes de tránsito pasa algo parecido, si la temática del choque es mínimamente controvertida las compañías rechazan el siniestro alegando que la culpa no es de su asegurado. En estos casos nosotros iniciamos demanda pidiendo una pericia accidentológica la cual en la mayoría de los casos termina demostrando que nuestro cliente tenía razón. Otro tema controvertido es la valoración de las lesiones, ya que muchas veces no respetan el Baremo Civil y ponen incapacidades bajas, para contrarrestar esto pedimos una pericia médica a la cual todos nuestros clientes concurren acompañados por nuestros médicos legistas.

¿Cuál es su enfoque para representar a los clientes en casos de accidentes de tránsito?

Básicamente el enfoque que utilizamos para representar a nuestros clientes es la temática del caso, que la responsabilidad del siniestro sea clara. Otra de las premisas es que la compañía sea solvente (Hay muchas en quiebra que siguen operando) y que el cliente se haya atendido, ya que por desconocimiento muchas veces sufren lesiones, pero no se atienden y eso nos imposibilita poder demostrarlo.

¿Podrían describir el proceso desde la consulta inicial hasta la resolución del caso? ¿Qué estrategias utilizan para obtener resultados favorables para sus clientes?

En estudio CCR nos caracterizamos por tener diálogo constante con nuestros clientes, no va a pasar nunca que a un cliente no se le conteste salvo un caso excepcional que haya quedado filtrado el mensaje (tenemos un promedio de consultas de 500 WhatsApp por día) Desde el momento que nos consultan los asesoramos informándoles cómo trabaja cada compañía, cuáles son los pasos a seguir, tiempo estimado y costos. De paso comentamos que nuestro estudio costea absolutamente todos los gastos, incluso los posibles estudios que tenga que hacerse. El cliente no pone un solo peso, solo nos va a pagar los honorarios una vez que cobre.

Una vez que el cliente acepta nuestros servicios procedemos a pedirle toda la documentación para proceder al sorteo de mediación, la cual se le informa cómo y cuándo se realiza para posteriormente avanzar en la demanda. Cabe aclarar que nuestro estudio judicializa el 90% de los casos, no hacemos ningún arreglo administrativo. Creemos que la demanda nos da herramientas para obtener una indemnización verdaderamente acorde al daño sufrido, esto no quiere decir que los casos duren años y vayan a sentencia ya que en la mayoría de los casos se llega a un arreglo verdaderamente rápido en esa instancia.

Una vez que nos ponemos de acuerdo con el monto, se le pide el CBU al cliente para que la compañía le haga el depósito en su cuenta ya que nosotros no trabajamos con ningún tipo de poder para darle la mayor transparencia posible.

¿Qué papel juegan las compañías de seguros en estos casos?

Las compañías juegan un rol importantísimo y más hoy en día, debido a los altos costos de los seguros mucha gente se está volcando a los que llamamos “Seguros por si te para la policía”, estos seguros tiene costo muy barato y te permiten circular pero a la hora de responder son un verdadero dolor de cabeza, de hecho muchos de ellos están quiebra. Lamentablemente estas compañías te llevan los casos a sentencia poniéndote mil obstáculos y aun con sentencia favorable hay que embargarles las cuentas para que paguen.

¿Cómo interactúan con las aseguradoras en nombre de sus clientes? ¿Qué consejos les dan a las víctimas para lidiar con las compañías de seguros?

Las compañías obviamente ya nos conocen, saben que judicializar los casos y que no hay posibilidad alguna de hacer un arreglo rápido por un monto irrisorio. Los clientes que eligen a CCR como su estudio jurídico saben que tienen la tranquilidad de que no le regalamos nada a las compañías.

El consejo principal que les damos a los clientes es que no se deje engañar con las compañías y que contraten un estudio especializado en el tema ya que muchas compañías contactan a las víctimas de siniestro ofreciéndoles rápidamente una indemnización para que no intervengan abogados, de más está decir que los montos ofrecidos son hasta 10 veces inferior al que podemos conseguir nosotros

¿Cuál es su visión a largo plazo para el Estudio Jurídico CCR?

La visión a largo plazo que tenemos de CCR siempre es de optimización y eficacia, sumando valor agregado para poder brindar a los clientes la mayor atención posible con un abordaje global.

¿Tienen planes de expansión, nuevos servicios o proyectos futuros relacionados con su especialización en accidentes de tránsito y laborales?

Estamos en un proceso constante de expansión, de hecho se incorporaron 2 empleadas a principio de año y tenemos previsto más incorporaciones a mediados de año para el área de enfermedades profesionales que está relegado.

