Elisabeth Gamarra: El rostro como mapa de vida

El rostro muestra la identidad irrepetible de cada persona y, por ende, posee mucha información sobre la personalidad y el modo de comportarse.

Desde hace mucho tiempo el hombre deseó conocer su destino, y en su afán de anticiparse y tal vez modificar lo que no resultaba agradable, nacieron estudios y descubrimientos que acompañaron al hombre a verse a sí mismo y su futuro posible. Los mecanismos y métodos evolucionaron, haciéndose cada vez más eficaces para tal fin contando con la fisiognomía, la lectura de rostro china o la Morfopsicología; en esa evolución nace en Argentina y de mi mano la Decodificación de Rostros.

La Decodificación de Rostros es un método creado y canalizado por mi para la interpretación facial, orientado a la resolución de conflictos en la vida de las personas.

Este método busca solución a los viejos problemas del ser humano de manera precisa y amorosa, y además descubre de dónde vienen las limitaciones que un individuo puede tener a lo largo de su vida y en sus múltiples relaciones tanto sociales como familiares.

La cara, como un mapa perfecto de vida, nos cuenta situaciones de identidad y personalidad, así como enfermedades y limitaciones para lograr lo deseado en los diferentes ámbitos.

En temas donde la identidad es un síntoma, por ejemplo, suele estar muy marcada, un formato facial con expansión en la zona de la frente y una retracción en el mentón, tomando una forma de un triángulo invertido, con la base en la frente y un mentón en punta. Este formato ya indica que hay dificultades en reconocerse y poder desarrollarse en la vida, por sentirse falto de reconocimiento y no comprender cual es el lugar que se ocupa; sucede generalmente a personas que nacen luego de un aborto.

La personalidad suele presentar síntomas físicos como desviaciones en la columna, hemorroides o bruxismo, entre otros; también afecta las emociones, donde el individuo siente un vacío que nada lo llena, tristeza recurrente, el tono de voz es bajo, siendo silenciosos e introvertidos, de preferencia el clima frio y sin mucho contacto con el entorno. Casi siempre suelen vestirse con ropa oscura o de blanco completo.

El nacer tras una pérdida condiciona la vida siguiente que porta ese registro, influyendo de manera inconsciente sobre la psiquis y biología de la persona. Al realizar una lectura del rostro a través de la Decodificación de rostros, se trabaja sobre dicha información resolviendo los síntomas asociados donde el cuerpo de manera lógica y maravillosa suelta esa información, reestableciendo el equilibrio y la salud.

Si hablamos de los síntomas faciales más consultados, están en primer lugar las manchas y lunares, siendo las primeras un registro transgeneracional muy fuerte de experiencia de vida unida a un secreto; representa un contacto real o simbólico no deseado y vivido como un tinte de suciedad que afecta a la persona, según se encuentre en la cara, condicionando la vinculación con el entorno. Si hablamos de los lunares, tan comunes en muchas personas, son el registro de código de repitencia familiar.

Recuerdo el caso de Paola, una mujer de 50 años que portaba una mancha marrón en la zona mandibular que atribuyó a la exposición solar (como si el sol pudiera manchar así sin más la piel, si eso fuera así todos los seres humanos estaríamos con manchas). Dijo que un verano de sus 48 años estuvo en la playa de siempre, solo que esa vez, ya de regreso, su cara comenzaba a verse con manchas faciales, que ningún tratamiento logró minimizar.

La zona baja del rostro se relaciona con varias cosas: una de ellas es el territorio laboral y en especial con los colaterales (compañeros de trabajo, amigos, pareja); aquí se registran las memorias de estafas en el territorio, el desplazamiento de lugar vivido con mucho estrés y el sentirme agredido o manchado. Indagando sobre lo que sucedió, pudo relacionar no solo sus vacaciones con sus manchas sino también la pérdida de un espacio laboral en manos de una compañera que, acusándola de un mal desarrollo empresarial, se queda con la posición de ella. Mi consultante lo vive como estafa al no ser “la elegida” por el jefe, quien además no cree en su palabra. (El sol representa al padre a nivel simbólico)

Esta situación tiene total resonancia con la vivencia a la misma edad por el padre de ella, quien es expulsado de la empresa familiar por el propio padre por una supuesta estafa, quedándose sin empleo, con su identidad manchada y siendo excluido por su propio padre.

Todo el proceso de tomar conciencia de las vivencias propias que están sujetas a las memorias de los padres, abuelos y el sistema en general, contribuyen a la resolución de conflictos transgeneracionales que dan alivio y respuestas a lo que nos pasa; de ahí que es importante realizar la decodificación con el árbol genealógico. Resolver los conflictos propios unidos a los del sistema detiene una información que se traslada por las capas del árbol genealógico y se repite inevitablemente.

Cuando se analiza un rostro se leen los condicionantes para lograr lo que se desea, pero también los dones que se porta y que son los tesoros o regalos del clan para con nosotros. En la cara se puede leer la vocación, las habilidades en diferentes áreas de trabajo o estudio, así como el poder de desarrollarse en diferentes áreas. También cómo fluyen las relaciones interpersonales y el éxito en las diferentes áreas.

Se evalúa la calidad de la piel, las arrugas, las cicatrices, manchas, lunares, verrugas y todo lo que suceda en el territorio facial como código de información acerca de las experiencias del portador.

Para realizar un estudio facial se requiere de fotos de frente y perfil, así como el árbol genealógico.

Cada rostro es la parte visible de todo un sistema familiar que pugna por sanarse a sí mismo.

por CEDOC