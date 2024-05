Facundo Olivares, el escritor innovador detrás de Terapia a Martillazos

Facundo, tu estilo de escritura es descrito como directo y visceral. ¿Cómo crees que esta cualidad resuena con tus lectores y en qué medida contribuye a la efectividad de tu terapia?

No sé si llamarlo cualidad, simplemente es mi forma. Algunas personas tendrán más adherencia a mi estilo y otras no, como todo. Creo que lo que contribuye es la simpleza y la sencillez del lenguaje. De algún modo acerca, ayuda al contacto con el sentir, dejando de lado el enrosque mental en el que a veces nos enredamos.

Pero vuelvo a lo mismo, es mi forma y a algunas personas les gusta y a otras no. Y ya.

Con tu próximo libro por publicarse con la editorial Galerna, ¿podrías adelantarnos algunos de los temas que abordas y las expectativas que tienes para esta nueva obra?

Temas de la vida misma. El amor, el desamor, los miedos, la muerte, la autenticidad, etc. Es un libro que podría definirlo como “eterno”. De esos que lo lees hoy y lo volves a leer pasado un tiempo y, dependiendo la situación que estés atravesando, te vas identificando con distintos textos.

Respecto a mis expectativas… siento que no las tengo. La que tenía, que era la de poder ir con mi hijo por la calle y ver mi libro en una librería ya está. Ya está cumplida. Obviamente quisiera que llegue a la mayor cantidad de lectores posible, pero ya estar viviendo esto es un sueño cumplido.

Transitar de tu anterior profesión a convertirte en escritor y consultor psicológico debe haber presentado varios desafíos. ¿Podrías compartir algunos de ellos y cómo los superaste?

Fue un cambio de vida literal y radical. Pasar de la relación de dependencia a la autogestión es difícil, pero no lo cambio por nada. Todo recae sobre vos y hay que lidiar con la incertidumbre, el miedo, la inestabilidad y el compromiso. A mayor libertad, mayor responsabilidad. Aplica para todo.

Has mencionado que la escritura te "rescata y ordena tu desorden". ¿Podrías profundizar en cómo el proceso de escribir te ha beneficiado tanto personal como profesionalmente?

Sí, me ordena y me rescata de este mundo hostil. Escribir me permite ubicar cada cosa en su lugar, que me pasa con tal situación y que me pasa con tal otra. Me hace volar inventando mundos, me drena, me ubica, me ayuda a pensarme y apaga el barullo mental.

Instagram ha sido una plataforma significativa para tu trabajo. ¿Qué papel juega la interacción con tus seguidores en el desarrollo de tu carrera y cómo influye en tu proceso creativo?

La interacción juega un papel indispensable. Me gusta e intento siempre responder a todos. Se formó una comunidad hermosa en donde todos nos acompañamos. Así lo siento. Aunque no los conozca, ni sepa nada de sus vidas, los siento como una compañía mutua.

¿Cómo eliges los temas sobre los que escribes y qué proceso creativo sigues para desarrollar tus ideas y plasmarlas en tus libros?

No elijo. Funciono muy random. Se me dispara una idea y la vuelco. Se me viene una idea o reflexión y la escribo. No funciono a pedido. Es muy improvisado.

Una vez la editora del libro me dijo que escribo en voz alta, y me calzó perfecto. Así lo siento.

Para finalizar, ¿qué significa para ti "Terapia a Martillazos" y cómo aplicas este enfoque tanto en tu vida diaria como en tu práctica profesional?

Terapia a Martillazos es mi mundito. Mi espacio para expresarme y compartirme. Mi herramienta de trabajo, porque de ahí la gente me conoce y me contacta para empezar terapia. Mi puerta a futuros proyectos, como lo fue lo del libro.

En instagram, en el consultorio y en mi vida diaria, soy lo que se lee y lo que se ve.

Ni más ni menos.

Datos personales:

IG: @terapiaamartillazos

Cel: 1149168671

Foto: @pablospot

por CEDOC