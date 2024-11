Grupo Alina: Cómo una señal inesperada inspiró un negocio de diseño y branding exitoso

¿Cómo nació la idea de crear Grupo Alina?

Todo comenzó en un momento de muchos cambios. Recién había sido mamá y, aunque trabajaba en un empleo que me gustaba, sentía que no estaba presente para mi familia ni para mí misma. Siempre había estado en movimiento, pero por primera vez me cuestionaba si debía parar y hacer algo diferente. Sin embargo, no me animaba a quedarme sin trabajar.

¿Qué fue lo que te impulsó a dar ese paso?

Una tarde llegué agotada y le confesé a mi pareja que ya no podía seguir así. Mientras hablábamos, mi teléfono, sin que yo lo tocara, hizo una búsqueda en Google. Nos quedamos en silencio, y cuando miré la pantalla, vi que decía: “Eres bendecida. Tu abuela”.

¿Qué significó para ti ese momento?

Fue un instante que me marcó profundamente. Mi abuela había fallecido seis meses antes y siempre fue una guía para mí. Sentí que era una señal, como si me estuviera diciendo que estaba bien priorizar mi felicidad y atreverme a cambiar.

¿Cómo nació Grupo Alina?

Al día siguiente, tomé la decisión de renunciar. Durante un mes me dediqué a descansar y reconectar conmigo misma y con mi bebé. En ese tiempo nació la idea de Grupo Alina, un estudio que me permite trabajar con propósito, ayudando a marcas y emprendedores a construir identidades visuales auténticas y logotipos memorables.

¿Qué mensaje le darías a quienes buscan un cambio?

Que confíen en su intuición. A veces, las señales que aparecen son un recordatorio de que es momento de dar el salto hacia lo que realmente queremos.

La historia de Grupo Alina demuestra cómo una señal inesperada puede abrir las puertas a grandes oportunidades. Hoy, este estudio transforma ideas en identidades visuales únicas y ayuda a marcas a brillar con creatividad y propósito.

¿Listo para construir una marca auténtica y memorable? Conéctate con Grupo Alina y dale vida a tu visión.

por CEDOC