¿Cómo surgió la empresa?

Con la premisa de entregar compras online en el día, Jipink se ideó en 2019, y logró irrumpir el negocio al año siguiente. Fernando Winikor Wagner (COO) y Javier Nudelman (CBO) contaban con más de 10 años de experiencia en grandes operadores logísticos de Argentina, al tiempo que su cofundador Pablo Pallocchi (CTO) se desempeñaba durante cuatro en uno de los unicornios tecnológicos argentinos. Impulsados por la motivación de capitalizar su experiencia en logística, decidieron emprender su propio proyecto luego de detectar que había oportunidades de mejora a partir de nuevas necesidades que surgían de los clientes y que ningún operador logístico resolvía.

“Sabíamos las oportunidades que presentaba el eCommerce para la logística, pero también conocíamos la competitividad del sector”, recuerda Nudelman. Ante ese escenario, la startup apostó por la celeridad tecnológica y se ganó el rápido reconocimiento de los vendedores al afrontar los envíos más difíciles por la impaciencia del consumidor, “cambios y devoluciones”, atado a los mismos tiempos de entrega de uno regular.

¿Cuál sería el diferencial de Jipink?

Jipink hoy es flexible en sus operaciones y eso permite aportar valor como rasgo diferenciador. Podríamos decir que incorporar tecnología a la operación de logística nos permite dar respuesta a las nuevas demandas del mercado, resolviendo eficazmente los puntos de dolor de los vendedores y brindando la mejor experiencia de compra al cliente.

Desde el primer momento apostamos a la tecnología de punta y a la automatización de procesos que en muchas otras compañías suelen ser manuales, para así reducir los tiempos de entrega y achicar el margen de error.

Pablo Pallocchi, CTO de Jipink, aclara “Una gran decisión que tomamos desde el inicio fue invertir en nuestro propio software. Muchas de las herramientas más utilizadas en el rubro fueron creadas hace más de 20 años, en otro contexto, y son muy difíciles de adaptar a las necesidades actuales. Con nuestra plataforma conseguimos la flexibilidad y escalabilidad que el mercado demanda.”

La plataforma tecnológica sobre la que se apoya la operación de Jipink, fue desarrollada 100% por nosotros y no sólo nos permitió ganar agilidad en las integraciones con las tiendas de ecommerce (la hemos implementado en 15 días), sino también gestionar “Cambios y devoluciones” retirando de la casa del comprador el paquete sin necesidad de que el cliente imprima una etiqueta. Además, hoy estamos ofreciendo el servicio de Omnicanalidad para una de las tiendas de ropa infantil más conocida de Argentina, que nos permite consolidar en un solo envío una compra que requirió retirar productos desde diferentes depósitos. De esta manera el cliente no pierde la oportunidad de venta por no contar con el stock disponible.

El foco en el comprador como premisa

Así como el consumidor online pretende encontrar su producto deseado de una forma sencilla, que replique su experiencia en una tienda física, demanda el mismo nivel de exigencia para la etapa logística. “Una vez concretada la venta, comienza la espera del comprador, quien pretende interacción de doble vía: vendedor y operador logístico. Ante ese insight ponemos a disposición herramientas de trazabilidad para dar visibilidad en tiempo real sobre el estado de sus compras y ofrecemos comunicación 24/7 para apaciguar la espera, y de esa forma descomprimir la post-venta de cara a nuestro cliente”, comenta Nudelman.

¿Cómo se proyecta Jipink a mediano plazo?

Teniendo como punta de lanza las necesidades de los clientes, siempre perseguimos la escalabilidad de nuestras soluciones. Estamos buscando crecer en volumen y abordar nuevos segmentos. Nosotros somos muy fuertes en indumentaria pero apuntamos a crecer en el rubro de belleza, cosmética, tecnología. Creemos en el crecimiento pero siempre mejorando la calidad del servicio, nunca rescindiendo. Ahora ya consideramos que tenemos una operación escalable y estamos apostando a una nueva inversión en tecnología y fundamentalmente en más metros cuadrados de un nuevo depósito. Estamos quintuplicando la capacidad operativa para el próximo año, gracias al trabajo del equipo de tecnología, operaciones, y de las innovaciones que estamos llevando a cabo para seguir mejorando la calidad del servicio, seguir ofreciendo a los consumidores distintas y nuevas alternativas de entrega, innovar en soluciones que ya existen pero que se pueden optimizar mejorando muchísimo la experiencia de entrega

Si volvieras a empezar, ¿qué cambiarías?

La verdad es que no creemos que tengamos que cambiar nada. Todo este camino fue de aprendizaje, llegamos hasta donde llegamos principalmente por aprender de nuestros errores y si bien siempre existe la posibilidad de mejorar no consideramos la idea de volver a empezar para cambiar ciertas cosas. Creemos que lo importante es que la experiencia sirve para dar pasos más certeros a futuro

Datos de contacto:

Laura Polanco | Commercial Manager

www.jipink.com

por CEDOC