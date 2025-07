La tecnología como aliada estratégica en el eCommerce Argentino

Creer que la tecnología es una herramienta del futuro puede ser un error estratégico. Lejos de ser un lujo, hoy representa una de las principales aliadas para enfrentar los desafíos del presente —con la IA a la cabeza— . Y si hay un terreno donde su impacto se vuelve tangible, es el canal online.

El eCommerce dejó de ser una opción y se transformó en una necesidad concreta para las marcas que venden hoy en día, convirtiéndose en un ecosistema complejo donde cada vez más la rentabilidad es fundamental. Ahí es donde entra la tecnología como motor de crecimiento.

En el objetivo típico de buscar aumentar la facturación en el canal online, el modelo de pauta publicitaria es uno de los aspectos donde más se nota el cambio, durante años, fue la vía más directa para generar ventas. Pero con costos en alza y retornos más bajos, confiar solo en ese camino no alcanza. La clave está en optimizar el sistema completo: desde cómo llega un usuario a la tienda hasta cómo se fideliza después de comprar.

En lugar de gastar más, se trata de construir mejor. ¿Cómo? Entendiendo a cada cliente, automatizando procesos y personalizando experiencias. No es solo tecnología, sino una estrategia que combine herramientas de automatización, análisis de datos, IA y personalización para que la tienda funcione como un ecosistema eficiente. Eso libera tiempo y recursos para que los equipos puedan enfocarse en aportar valor real donde la máquina no puede: la creatividad y la estrategía.

Para analizar cómo esta presión económica y tecnológica impacta en las decisiones de negocio, dialogamos con Julian Paiardi, CEO de Leren -agencia especializada en eCommerce- quien lo resume así: “Estamos frente a un punto de inflexión económico y tecnológico. Hay una nueva generación de usuarios que busca distinto, confía en la Inteligencia Artificial y espera experiencias más inteligentes y fluidas. Las marcas tienen que adaptarse a eso”. Y agrega: “La presión es doble: retener clientes siendo más creativos, mientras bajamos costos operativos. En Leren trabajamos para que cada marca pueda personalizar y automatizar su canal online, con foco en resultados concretos”.

La conclusión para las empresas Argentinas es clara: seguir apostando por fórmulas que ya no rinden o invertir en inteligencia. No hablamos sólo de inteligencia artificial como concepto, sino de inteligencia aplicada al negocio: automatizar, personalizar y entender que la tecnología no es un gasto, sino una inversión clave para mejorar la rentabilidad.

La duda ya no es si las nuevas tecnologías van a llegar al eCommerce, sino cuán rápido lo harán y quiénes sabrán aprovecharlas primero. Porque en contextos tan exigentes como el actual, lideran quienes se adaptan más rápido.

Conocé más de Leren en:

Instagram: Leren Consulting

LinkedIn: Leren Consulting

Web: www.leren.com.ar

por CEDOC