“Más allá del consultorio: Conferencias que sanan y conectan”

En tiempos donde la salud mental y la inteligencia emocional comienzan a ocupar el lugar que merece, hay voces que resuenan con especial fuerza. Luciana Quiroga y Romina López Cuenca son psicólogas, conferencistas y mujeres apasionadas por su trabajo, que decidieron llevar su mensaje más allá del consultorio. Desde distintas perspectivas, ambas buscan lo mismo: dejar una huella de conciencia, de vínculos sanos y liderazgo emocional en cada espacio donde se presentan.





“Sanar los vínculos con uno mismo y con los demás”



Luciana Quiroga se ha especializado en un tema que aún cuesta nombrar, pero que atraviesa silenciosamente a muchas personas: la dependencia emocional en vínculos con personalidades narcisistas. Con una mirada empática y profunda, Luciana brinda herramientas para identificar estas relaciones, sanar heridas y recuperar la autonomía emocional.



“Cuando una persona logra ponerle nombre a lo que vivió, se activa un proceso de liberación. No se trata solo de dejar una relación tóxica, sino de reconstruirse. Por eso mi enfoque es psicoeducativo y práctico, para que la gente pueda empezar a vivir mejor desde el conocimiento”, cuenta Luciana, que este año ya ha dado conferencias en Salta, San Juan y Buenos Aires, con salas repletas de personas que se reconocen en sus palabras.



“Liderar desde la inteligencia emocional, no desde el ego”



Romina López Cuenca, por su parte, ha enfocado su camino en el desarrollo de líderes con inteligencia emocional. En un mundo donde el liderazgo muchas veces se confunde con control o frialdad, ella propone todo lo contrario: liderar desde la empatía, la autoconciencia y la conexión genuina con los otros.



“Un líder emocionalmente inteligente no es el que nunca se equivoca, sino el que puede aprender de sí mismo y generar climas de confianza. En las organizaciones, y también en la vida personal, liderar implica inspirar a otros. La pregunta es: ¿qué tipo de huella queremos dejar?”, reflexiona Romina, que combina su experiencia clínica con un recorrido en mentoring y coaching de líderes, especialmente en sectores de salud, minería y empresas en transformación.



Un recorrido federal con impacto real



Ambas comparten no solo la profesión y la vocación, sino una decisión clara: salir al encuentro de las personas. A través de conferencias presenciales en distintas provincias, buscan ampliar el acceso a contenidos de salud mental y generar experiencias transformadoras en cada audiencia.



“La presencialidad tiene algo mágico. Hay algo en el encuentro cara a cara que no se reemplaza. Nos emociona ver cómo la gente sale conmovida, agradecida, reflexiva… y eso nos confirma que vamos por el buen camino”, coinciden



Una huella que recién empieza



Luciana y Romina se conocen desde la universidad y forjaron un camino de acompañamiento y apuntalamiento conjunto, donde se fortalecen en sus objetivos inspiradores y ambiciosos. Ambas hablan desde el corazón, con un fuerte compromiso ético y con la certeza de que sembrar salud mental es también sembrar futuro.



“Este es nuestro aporte. Desde nuestros espacios, queremos dejar una huella. Una huella que ayude a sanar, a liderar con conciencia y a vivir mejor”, concluyen.



Y sin dudas, lo están logrando.

AGRADECIMIENTOS:

Fotos: ElinaUliarte @elinauliarte

CONTACTO:

Lic. Luciana Quiroga Psicóloga MP 709

+54 9 2646734654

REDES:

IG @psicolucianaquiroga ; Facebook Luciana Quiroga

Romina López Cuenca Psicóloga, conferencista y mentora de líderes.

CONTACTO: Lic. Romina López Cuenca, +54 9 2645028294 [email protected]

REDES: IG @rominalopezcuenca; IG @lic.rominalopezcuenca; Linkedin: Romina López Cuenca

por CEDOC