Ley bases - Moratoria y Blanqueo

Moratoria:

El Proyecto de Ley, tal cual está al momento de esta entrevista, contemplaría obligaciones vencidas hasta el 31/03/2024 y una cuestión muy importante e innovadora es que limitaría al Organismo fiscal (AFIP) de establecer restricciones o limitaciones a los contribuyentes, producto de adherir y acogerse al régimen. Así como tampoco podrá establecer pérdidas a los beneficios de la Moratoria por incumplimientos posteriores. Y, lo más novedoso, es que el acogimiento tampoco podrá ser indicio negativo en la calificación del contribuyente.

¿Qué quiere decir esto? Que el contribuyente no podrá perder beneficios adquiridos por la moratoria por incumplimientos posteriores no relacionados con la misma, y que el acogimiento a la misma no será causal de restricciones o limitaciones.

Las condiciones más importantes de la misma son la condonaciones de intereses devengados a la fecha de adhesión de entre un 50% y un 70% para los que elijan pagar en un máximo de 3 cuotas y que se adhieran hasta los 90 días de reglamentada la moratoria. Y de entre un 20 y 40%, para los que adhieran luego o elijan planes de entre 36 y 84 cuotas. Los máximos de cuotas dependerán del tamaño de la Compañía (ver cuadro resumen en la galería de imágenes).

Otro tema importante es que, para todo el universo de los contribuyentes, se condonan de pleno derecho los intereses por obligaciones canceladas antes del 31/03/2024.

Blanqueo:

La fecha de regularización sería el 31/12/2023 y el mismo, contaría con un MNI (Mínimo no imponible) de USD 100.000. Además, se ofrecerá una opción de ingreso y permanencia mínima en cuenta bancaria para montos superiores a esta cantidad con una alícuota cero.

Sobre lo que pase el MNI, se abonaría entre el 5% y el 15%, dependiendo de cuándo se acoja al mismo. Por lo que será muy importante que los contribuyentes que puedan aplicar al mismo, comiencen a evaluar la oferta y escenarios antes de que se emita la Ley y se reglamente la misma.

Una cuestión importante que el Proyecto de Ley sumó en su paso por el Senado es la prohibición de adherir a Blanqueos futuros hasta diciembre de 2038, por 14 años.

Jorge Alejandro Murace - Co-founder at PMP - Contabilidad & Consultoría

Contador Público (U.N.L.P.)

C.P.C.E.P.B.A.: T° 140 F° 6

C.P.C.E.C.A.B.A.: T° 349 F° 177

Mail: [email protected]

Celular: +54 9 11 2469-7504

Linkedin: linkedin.com/company/pmp-estudio-contable-consultora

Instagram: @pmpestudio

por CEDOC